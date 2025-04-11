Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục sụt giảm

Quang Trung/VOV-Washington| 04/11/2025 07:51

Một cuộc thăm dò mới của CNN công bố ngày 3/11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Theo cuộc thăm dò, phần lớn người Mỹ nhìn chung không hài lòng với tình hình đất nước, với tỷ lệ 68% cho rằng mọi thứ đang diễn ra tồi tệ và bày tỏ sự bất mãn với nền kinh tế. 7/10 người được hỏi đánh giá tình hình kinh tế hiện tại là "kém" hoặc "rất kém", trong đó 47% số người được hỏi xác định nền kinh tế và chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước đang phải đối mặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

61% số người được hỏi cho rằng các chính sách của ông Trump đã làm tình hình kinh tế đất nước trở nên tồi tệ hơn. Con số này giảm 10 điểm phần trăm kể từ tháng 3 và là cuộc khảo sát thứ hai liên tiếp của CNN cho thấy sự bất mãn với các chính sách kinh tế của tổng thống.

Cuộc thăm dò trước đó vào tháng 4 với cùng câu hỏi cho thấy 59% người dân không tán thành các chính sách kinh tế của ông Trump, trước đó là cuộc thăm dò hồi tháng 3 cho thấy 51% không tán thành.

Khoảng 8/10 người tham gia khảo sát coi việc đóng cửa chính phủ liên bang là một cuộc khủng hoảng và nói rằng đó là một "vấn đề lớn" và 61% cho biết họ không tán thành cách ông Trump xử lý việc đóng cửa này.

