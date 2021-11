Tỷ lệ tái phát của ung thư buồng trứng

Your browser does not support the audio element.

Buồng trứng là cơ quan sinh sản, nơi tạo ra trứng. Khi ung thư phát triển trong buồng trứng, nó được gọi là ung thư buồng trứng.

Theo Healthline, có nhiều phương pháp điều trị để giúp bệnh ung thư buồng trứng thuyên giảm. Nếu bạn bị ung thư buồng trứng tái phát sau một thời gian thuyên giảm, nó được gọi là ung thư buồng trứng tái phát.

Ung thư buồng trứng tái phát thường trở lại cùng vị trí với khối u đã phát triển ban đầu hoặc nó có thể phát triển trở lại ở một bộ phận khác của cơ thể, mặc dù điều này ít phổ biến hơn.