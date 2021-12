Tỷ lệ nhập viện vì Omicron thấp hơn 11 lần so với Delta

Ảnh minh họa: Weillcornell

Ông Phaahla nhận định, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy dịch đã đạt đỉnh ở tỉnh Gauteng, tâm dịch Omicron ở Nam Phi. Các ca bệnh hằng ngày của tỉnh bắt đầu có xu hướng giảm dần, khoảng 3 tuần sau khi biến thể siêu lây nhiễm xuất hiện.



Mức độ miễn dịch cao hơn do tiêm chủng và từng nhiễm bệnh trước đây được cho là lý do khiến tỷ lệ nhập viện thấp hơn. Ông Phaahla cho biết thêm, Omicron có thể đã tiến hóa theo hướng giảm nhẹ độc lực.



Theo quan chức y tế cộng đồng Wassila Jassat, Nam Phi hiện có ít bệnh nhân cần oxy hơn so với khi Delta xuất hiện. Thời gian nhập viện của người nhiễm Omicron cũng ngắn hơn.



Đây là tia hy vọng cho Anh, một nước cũng đang bị Omicron tác động mạnh, về khả năng biến thể mới nhẹ nhàng hơn so với nỗi sợ hãi ban đầu.



Tuy nhiên, Giáo sư Chris Whitty đã cảnh báo không nên so sánh giữa hai quốc gia. Phần lớn dân số Nam Phi là người trẻ và ít nguy cơ hơn so với Vương quốc Anh.



Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào ngày 25/11 và Delta được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 8/5.



Các bác sĩ ở tuyến đầu nói rằng có ít bệnh nhân cần phải hồi sức cấp cứu hoặc nhận oxy hơn so với khi Delta xuất hiện.



Ông Phaahla chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, mức độ nghiêm trọng giảm có thể không chỉ do Omicron ít độc lực hơn. Điều đó cũng phụ thuộc vào độ phủ vắc xin và khả năng miễn dịch tự nhiên".