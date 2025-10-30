Tỷ lệ nhân lực bán dẫn trình độ cao của Việt Nam vẫn còn thấp

Ngành bán dẫn thay đổi và yêu cầu nhân lực trình độ cao

Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã trải qua một cuộc chuyển đổi sâu sắc trong hơn mười năm qua. “Toàn bộ chương trình giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đều phải điều chỉnh theo sự thay đổi của mô hình mới”, GS. Albert Yeu-Chung Lin, chuyên gia về Semiconductor Intelligence, Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ tại diễn đàn Thúc đẩy nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam – Đài Loan sáng 30/10.

Trước đây, giá trị trong ngành chủ yếu đến từ việc thu nhỏ kích thước transistor (bóng bán dẫn) theo định luật Moore. Tuy nhiên, theo Giáo sư, “đến nay, việc thu nhỏ hơn nữa gần như là bất khả thi”. Thay vào đó, giá trị mới được tạo ra từ các hướng đi khác: đóng gói tiên tiến, vật liệu mới, tích hợp 3D và các công nghệ quang tử học.

GS. Albert Yeu-Chung Lin, chuyên gia về Semiconductor Intelligence, Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông trình bày Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh: Du Lam

Sự thay đổi đó dẫn đến việc ngành bán dẫn không còn chỉ xoay quanh thiết kế, sản xuất và lắp ráp như trước. Nhiều công đoạn mới xuất hiện, đòi hỏi nhân lực có kiến thức liên ngành: vật lý, hóa học, vật liệu, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.