Tỷ giá USD lên mức kỷ lục, bán ra cán mốc 26.470 đồng/USD

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD ngày hôm nay (18/8) là 25.245 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.507 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.983 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán, về mức 24.033-26.457 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay ghi nhận một phiên tăng khá mạnh, lên mức cao kỷ lục mới.