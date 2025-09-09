Tỷ giá USD hôm nay (9-9): Đồng USD suy yếu do triển vọng lãi suất

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,45.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ công bố hôm thứ Sáu, gần như củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này. Trong khi đó, đồng yên cũng đi xuống sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào cuối tuần.

Tại châu Âu, đồng EUR gần như không phản ứng trước thông tin quốc hội Pháp bỏ phiếu phế truất Thủ tướng François Bayrou trong ngày thứ Hai. Chính phủ Pháp bị lật đổ do kế hoạch kiềm chế khoản nợ công ngày càng phình to, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng tiền chung rơi sâu hơn vào khủng hoảng chính trị. Đến cuối phiên, đồng EUR tăng 0,2% so với USD, giao dịch ở mức 1,1751 USD. Giới phân tích nhận định kết quả bỏ phiếu này phần lớn đã được thị trường dự đoán trước.

Tại Nhật Bản, ông Ishiba hôm Chủ nhật cho biết sẽ từ nhiệm, mở ra giai đoạn bất ổn chính sách có thể kéo dài đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đồng thời là quốc gia công nghiệp hóa có mức nợ công cao nhất. Thông tin này đã kéo đồng yên giảm trên diện rộng, khiến đồng USD tăng 0,2% so với đồng yên, giao dịch ở mức 147,695 yên vào giữa phiên, sau khi có lúc tăng tới 0,8% trong ngày.