Tỷ giá USD hôm nay (9-9): Đồng USD suy yếu do triển vọng lãi suất

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,45.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ công bố hôm thứ Sáu, gần như củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này. Trong khi đó, đồng yên cũng đi xuống sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào cuối tuần.
Tại châu Âu, đồng EUR gần như không phản ứng trước thông tin quốc hội Pháp bỏ phiếu phế truất Thủ tướng François Bayrou trong ngày thứ Hai. Chính phủ Pháp bị lật đổ do kế hoạch kiềm chế khoản nợ công ngày càng phình to, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng tiền chung rơi sâu hơn vào khủng hoảng chính trị. Đến cuối phiên, đồng EUR tăng 0,2% so với USD, giao dịch ở mức 1,1751 USD. Giới phân tích nhận định kết quả bỏ phiếu này phần lớn đã được thị trường dự đoán trước.
Tại Nhật Bản, ông Ishiba hôm Chủ nhật cho biết sẽ từ nhiệm, mở ra giai đoạn bất ổn chính sách có thể kéo dài đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đồng thời là quốc gia công nghiệp hóa có mức nợ công cao nhất. Thông tin này đã kéo đồng yên giảm trên diện rộng, khiến đồng USD tăng 0,2% so với đồng yên, giao dịch ở mức 147,695 yên vào giữa phiên, sau khi có lúc tăng tới 0,8% trong ngày.
Tuy nhiên, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào đồng USD, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp gây thất vọng hôm thứ Sáu càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới trong tháng này.
Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, nhận định: “Động lực chủ đạo trên thị trường ngoại hối vẫn là đồng USD và các diễn biến tại Mỹ”. “Người ta có thể bàn về chính trị Nhật Bản, nhưng yếu tố thực sự chi phối tỷ giá USD/JPY không phải là chính trị hay lãi suất Nhật Bản, mà chính là lãi suất Mỹ. Với việc thị trường hiện đang định giá khoảng 10% khả năng Fed hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản, đồng USD đang chịu áp lực giảm”, ông cho biết thêm.
Theo ước tính của LSEG, hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện phản ánh xác suất 90% cho một đợt cắt giảm chuẩn 25 điểm cơ bản trong tháng này và 10% khả năng giảm tới 50 điểm cơ bản. Trước đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ lao dốc trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp leo lên mức cao nhất gần bốn năm, đạt 4,3%.
“Chúng tôi cho rằng vẫn có khả năng USD bất ngờ phục hồi, đặc biệt nếu các số liệu lạm phát sắp tới như PPI và CPI cho thấy giá cả vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Washington), nhận định.
Ở các thị trường khác, đồng bảng Anh tăng 0,3% so với USD, lên 1,3545 USD, nối tiếp đà tăng hơn 0,5% hôm thứ Sáu. Đô la Úc và New Zealand lần lượt tăng 0,5% và 0,8%, đạt 0,6590 USD và 0,5938 USD.
|Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.236 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.025 đồng - 26.447 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.187 đồng
|26.497 đồng
|Vietinbank
|26.050 đồng
|26.497 đồng
|BIDV
|26.227 đồng
|26.497 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.080 đồng - 31.036 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.123 đồng
|31.711 đồng
|Vietinbank
|30.111 đồng
|31.821 đồng
|BIDV
|30.578 đồng
|31.721 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,99 đồng
|182,92 đồng
|Vietinbank
|174,52 đồng
|184,22 đồng
|BIDV
|175,81 đồng
|182,94 đồng
HUYỀN TRANG