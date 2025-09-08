Tỷ giá USD hôm nay (9-8): Đồng USD tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 98,27.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đồng USD đã suy yếu kể từ sau báo cáo việc làm tháng Bảy công bố tuần trước cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự báo, trong khi số liệu việc làm các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.
Các số liệu khác, bao gồm tình hình thị trường nhà ở suy yếu và dữ liệu từ lĩnh vực dịch vụ, cũng cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.
Trong khi đó, ngày thứ Năm, Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran đảm nhiệm nốt vài tháng cuối nhiệm kỳ của một ghế trong Fed vừa bỏ trống, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên lâu dài cho Ban Thống đốc Ngân hàng Trung ương và tiếp tục quá trình chọn tân Chủ tịch Fed.
Ông Shaun Osborne, chiến lược gia ngoại hối trưởng tại Scotiabank (Toronto), nhận định: “Theo đánh giá của thị trường, Fed đang nghiêng về hướng cắt giảm lãi suất nhanh hơn so với dự đoán trước đây, đặc biệt là trước tuần trước. Và thậm chí, có thể xuất hiện kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm mạnh tay hơn so với dự kiến ban đầu”.
Giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 lên tới 89%, đồng thời dự báo tổng mức giảm khoảng 58 điểm cơ bản vào cuối năm.
Các chuyên gia ngoại hối và lãi suất tại Bank of America lưu ý, vị thế bán khống USD vẫn là giao dịch được các nhà quản lý quỹ tin tưởng nhất cho phần còn lại của năm nay. “Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát rằng lợi thế vượt trội của kinh tế Mỹ đang phai nhạt, cùng với lo ngại về tính độc lập của Fed và chính sách tài khóa của Mỹ”, nhóm phân tích nhận định. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo “những quan ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu có thể thách thức quan điểm bán khống USD”.
Đồng EUR giảm 0,09% xuống 1,1655 USD.
So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,41% lên 147,71 yên. Biên bản tóm tắt cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã bàn luận về khả năng nối lại việc tăng lãi suất, với một thành viên ám chỉ có thể nâng lãi suất ngay trong năm nay, làm tăng khả năng chi phí vay sẽ sớm tăng.
Đồng bảng Anh tăng 0,06% lên 1,3451 USD, trước đó đạt mức cao nhất hai tuần là 1,3458 USD. Ngân hàng Trung ương Anh hôm thứ Năm đã cắt giảm lãi suất, nhưng quyết định này được thông qua với tỷ lệ sít sao 5-4, cho thấy sự thiếu đồng thuận trong xu hướng nới lỏng.
|Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.228 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.017 đồng - 26.439 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.010 đồng
|26.400 đồng
|Vietinbank
|25.895 đồng
|26.405 đồng
|BIDV
|26.044 đồng
|26.404 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.973 đồng - 30.917 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.779 đồng
|31.349 đồng
|Vietinbank
|29.714 đồng
|31.424 đồng
|BIDV
|30.110 đồng
|31.346 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,88 đồng
|182,79 đồng
|Vietinbank
|173,34 đồng
|183,04 đồng
|BIDV
|174,72 đồng
|182,4 đồng
HUYỀN TRANG