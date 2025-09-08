Tỷ giá USD hôm nay (9-8): Đồng USD tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 98,27.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD đã suy yếu kể từ sau báo cáo việc làm tháng Bảy công bố tuần trước cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự báo, trong khi số liệu việc làm các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.

Các số liệu khác, bao gồm tình hình thị trường nhà ở suy yếu và dữ liệu từ lĩnh vực dịch vụ, cũng cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.

Trong khi đó, ngày thứ Năm, Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran đảm nhiệm nốt vài tháng cuối nhiệm kỳ của một ghế trong Fed vừa bỏ trống, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên lâu dài cho Ban Thống đốc Ngân hàng Trung ương và tiếp tục quá trình chọn tân Chủ tịch Fed.

Ông Shaun Osborne, chiến lược gia ngoại hối trưởng tại Scotiabank (Toronto), nhận định: “Theo đánh giá của thị trường, Fed đang nghiêng về hướng cắt giảm lãi suất nhanh hơn so với dự đoán trước đây, đặc biệt là trước tuần trước. Và thậm chí, có thể xuất hiện kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm mạnh tay hơn so với dự kiến ban đầu”.