Chỉ số DXY đã tăng chạm mức cao nhất kể từ ngày 10-4. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,71%, xuống mức 1,122175 USD.

Đồng USD cũng tăng so với đồng tiền của Thụy Điển và Na Uy sau khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) và Ngân hàng trung ương Na Uy (Norges) giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến. Đồng tiền của Thụy Điển tăng 0,94% so với đồng USD, đạt mức 9,7471, trong khi đồng tiền của Na Uy tăng 0,99% so với đồng USD, đạt mức 10,4313.

Tỷ giá USD hôm nay, 9-5: Đồng USD tăng phi mã. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.927 đồng.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.731 đồng - 26.123 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: