Tỷ giá USD hôm nay (9-10): Đồng USD được hưởng lợi từ việc thiếu các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25%, hiện ở mức 98,82.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch





Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD được hưởng lợi từ việc thiếu vắng các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ khi chính phủ liên bang vẫn đang đóng cửa. Các nhà phân tích cho rằng, những dữ liệu đó nếu được công bố có thể làm gia tăng biến động thị trường và cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu.

Đồng yên Nhật Bản đã chạm mức yếu nhất kể từ giữa tháng 2 so với đồng USD vào ngày thứ Tư, do lo ngại gia tăng về khả năng tăng chi tiêu tài khóa tại Nhật Bản, trong khi đồng EUR giảm do bất ổn chính trị tại Pháp.

Việc bà Sanae Takaichi bất ngờ được bầu làm chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản vào thứ Bảy vừa qua đã gây áp lực lên đồng yên, do kỳ vọng về khả năng chính phủ sẽ tung ra các gói kích thích kinh tế lớn hơn.