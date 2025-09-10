Tỷ giá USD hôm nay (9-10): Đồng USD được hưởng lợi từ việc thiếu các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25%, hiện ở mức 98,82.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD được hưởng lợi từ việc thiếu vắng các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ khi chính phủ liên bang vẫn đang đóng cửa. Các nhà phân tích cho rằng, những dữ liệu đó nếu được công bố có thể làm gia tăng biến động thị trường và cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu.
Đồng yên Nhật Bản đã chạm mức yếu nhất kể từ giữa tháng 2 so với đồng USD vào ngày thứ Tư, do lo ngại gia tăng về khả năng tăng chi tiêu tài khóa tại Nhật Bản, trong khi đồng EUR giảm do bất ổn chính trị tại Pháp.
Việc bà Sanae Takaichi bất ngờ được bầu làm chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản vào thứ Bảy vừa qua đã gây áp lực lên đồng yên, do kỳ vọng về khả năng chính phủ sẽ tung ra các gói kích thích kinh tế lớn hơn.
“Thị trường đang cho rằng chính phủ của bà Takaichi sẽ theo đuổi các chính sách tương tự như thời kỳ Abenomics, tức là chính sách tài khóa mở rộng và tiền tệ nới lỏng hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định chính xác các chính sách sẽ như thế nào”, ông Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối và vĩ mô tại UBS (New York) nhận định.
So với đồng yên, đồng USD đã tăng 0,53% lên 152,7 yên, trước đó có lúc đạt 152,99 yên - mức cao nhất kể từ ngày 14-2, và đã tăng từ mức 147,44 yên vào hôm thứ Sáu.
Việc thiếu các dữ liệu kinh tế Mỹ, vốn có thể cho thấy dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ, cũng đang giúp đồng đô la tăng giá so với các đồng tiền khác.
“Khi trọng tâm thị trường chuyển sang các diễn biến bên ngoài nước Mỹ, và không còn yếu tố tiêu cực nào từ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, thì đồng đô la lại được hưởng lợi”, ông Serebriakov nói thêm.
Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố hôm thứ Tư cho thấy các quan chức Fed đồng ý rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đã tăng lên đủ để biện minh cho việc cắt giảm lãi suất, dù nhiều người vẫn thận trọng về lạm phát cao. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 28-10 và ngày 29-10; và theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá 78% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.
Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,33% còn 1,1616 USD, trước đó có lúc xuống mức 1,1597 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 27-8.
Thủ tướng tạm quyền của Pháp Sebastien Lecornu cho biết hôm thứ Tư rằng có thể sẽ đạt được một thỏa thuận về ngân sách năm 2026, bất chấp khủng hoảng chính trị hiện nay. Đồng EUR thu hẹp đà giảm sau khi ông Lecornu cho biết Tổng thống Emmanuel Macron có thể sẽ chỉ định thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.133 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.927 đồng - 26.339 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.139 đồng
|26.389 đồng
|Vietinbank
|25.995 đồng
|26.389 đồng
|BIDV
|26.175 đồng
|26.389 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.786 đồng - 30.711 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.910 đồng
|31.487 đồng
|Vietinbank
|29.758 đồng
|31.478 đồng
|BIDV
|30.286 đồng
|31.456 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 157 đồng - 173 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|166,99 đồng
|177,59 đồng
|Vietinbank
|167,16 đồng
|178,66 đồng
|BIDV
|169,98 đồng
|177,38 đồng
