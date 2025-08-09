Tỷ giá USD hôm nay (8-9): Đồng USD suy yếu, thị trường đặt cược vào các đợt cắt giảm lãi suất

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,74.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Trong tuần qua, đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, chỉ số US Dollar Index (DXY) trượt xuống mức thấp nhất trong phạm vi hằng tháng. Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số này chỉ ghi nhận sự khởi sắc trong hai giai đoạn ngắn (tháng 1 và tháng 7), song vẫn duy trì dưới ngưỡng 98 điểm, phản ánh xu thế suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên đồng USD là lo ngại về tính độc lập trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực, thậm chí sa thải một số nhân sự chủ chốt và đưa các đồng minh vào vị trí quan trọng, đã làm gia tăng quan ngại của các nhà đầu tư.

Cùng với đó, các dữ liệu kinh tế mới công bố đã củng cố dự đoán Fed sẽ buộc phải sớm cắt giảm lãi suất. Sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 tại Mỹ chỉ ghi nhận 79.000 việc làm mới, báo cáo tháng 8 tiếp tục gây thất vọng với chỉ 22.000 việc làm được bổ sung, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Diễn biến này đã thúc đẩy kỳ vọng của các nhà đầu tư về các đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất ngay trong tháng 9 đang tăng lên, trong đó có khả năng giảm tới 50 điểm cơ bản. Các tháng 10 và tháng 12 cũng được dự báo sẽ tiếp tục có thêm động thái nới lỏng.