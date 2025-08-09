Tỷ giá USD hôm nay (8-9): Đồng USD suy yếu, thị trường đặt cược vào các đợt cắt giảm lãi suất

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,74.
Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này
Trong tuần qua, đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, chỉ số US Dollar Index (DXY) trượt xuống mức thấp nhất trong phạm vi hằng tháng. Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số này chỉ ghi nhận sự khởi sắc trong hai giai đoạn ngắn (tháng 1 và tháng 7), song vẫn duy trì dưới ngưỡng 98 điểm, phản ánh xu thế suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên đồng USD là lo ngại về tính độc lập trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực, thậm chí sa thải một số nhân sự chủ chốt và đưa các đồng minh vào vị trí quan trọng, đã làm gia tăng quan ngại của các nhà đầu tư.
Cùng với đó, các dữ liệu kinh tế mới công bố đã củng cố dự đoán Fed sẽ buộc phải sớm cắt giảm lãi suất. Sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 tại Mỹ chỉ ghi nhận 79.000 việc làm mới, báo cáo tháng 8 tiếp tục gây thất vọng với chỉ 22.000 việc làm được bổ sung, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Diễn biến này đã thúc đẩy kỳ vọng của các nhà đầu tư về các đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất ngay trong tháng 9 đang tăng lên, trong đó có khả năng giảm tới 50 điểm cơ bản. Các tháng 10 và tháng 12 cũng được dự báo sẽ tiếp tục có thêm động thái nới lỏng.
Trong khi đó, cặp tỷ giá GBP/USD đã khép lại tuần ở mức trên 1,3500, đảo ngược xu hướng giảm liên tiếp hai tuần trước. Mặc dù kinh tế Anh vẫn còn nhiều thách thức, song nhìn chung đã cho thấy sức chống chịu tốt hơn so với dự báo bi quan. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn duy trì sự thận trọng. Triển vọng của cặp tỷ giá này tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế nội địa cũng như định hướng chính sách từ Fed.
Đồng euro (EUR) gần như ít biến động, các số liệu vĩ mô chưa thực sự khởi sắc nhưng cũng không quá tiêu cực. Cặp EUR/USD có xu hướng nghiêng về phía tăng, khi đạt mức 1,1759, cao nhất kể từ cuối tháng 7. Việc duy trì trên vùng giá này cho thấy đồng USD nhiều khả năng còn chịu áp lực giảm trong thời gian tới.
Nhìn tổng thể, áp lực chính trị đối với Fed, cùng các rủi ro từ chính sách thuế quan và nợ công gia tăng, đang phủ bóng lên tâm lý thị trường. Trong tuần này, ngay cả khi đồng USD có những nhịp tăng ngắn hạn, đà này khó duy trì bền vững. Nhiều chuyên gia tiếp tục nhận định: Xu hướng giảm của đồng USD vẫn là chủ đạo trong giai đoạn trước mắt.
|Ảnh minh họa: cafef.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 8-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 đồng - 26.460 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.160 đồng
|26.510 đồng
|Vietinbank
|26.040 đồng
|26.510 đồng
|BIDV
|26.140 đồng
|26.500 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.966 đồng - 30.910 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.978 đồng
|31.558 đồng
|Vietinbank
|29.995 đồng
|31.705 đồng
|BIDV
|30.327 đồng
|31.571 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,79 đồng
|182,70 đồng
|Vietinbank
|173,94 đồng
|183,64 đồng
|BIDV
|174,44 đồng
|182,15 đồng
THÙY ANH