Tỷ giá USD hôm nay (8-8): Đồng USD đảo chiều tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 98,05.



Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng vào thứ Năm, sau khi Bloomberg News đưa tin Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed trong nhóm của Tổng thống Donald Trump. Bloomberg cho biết ông Waller đã gặp các thành viên trong nhóm của ông Trump, những người rất ấn tượng với ông, dù ông chưa gặp trực tiếp Tổng thống.

Tuy nhiên, ông Waller được giới tài chính và các ngân hàng trung ương đánh giá cao, và việc ông được bổ nhiệm sẽ là tín hiệu tích cực cho đồng USD - theo ông Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường trưởng tại Corpay ở Toronto. “Ông Waller được cho là có xu hướng nới lỏng chính sách, nhưng lại có đủ uy tín để giữ lãi suất dài hạn ổn định và hỗ trợ mạnh mẽ cho dòng vốn vào đồng USD”, Schamotta nói.

Vào thứ Ba, ông Trump cho biết, ông đã rút gọn danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed xuống còn 4 người, trong đó có cố vấn kinh tế Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed và người ủng hộ ông Trump - Kevin Warsh, cùng 2 người khác. Dù ông Trump không nêu tên hai người còn lại, nhưng một trong số đó được cho là Waller. Hôm thứ Tư, ông Trump cũng nói rằng ông có thể sẽ đề cử một ứng viên trong vòng hai đến ba ngày tới để thay thế vị trí còn trống trong Ban Thống đốc Fed, sau khi Adriana Kugler bất ngờ tuyên bố từ chức vào tuần trước.