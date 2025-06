Tỷ giá USD hôm nay (8-6): Đồng USD trải qua một tuần biến động

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Đồng đô la Mỹ (USD) đã trải qua một tuần biến động mạnh trong tuần đầu tháng 6-2025, theo báo cáo của Reuters. Đầu tuần, USD suy yếu do lo ngại về tình hình kinh tế Mỹ và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Theo khảo sát của Reuters, gần 90% chuyên gia chiến lược tiền tệ dự báo nhu cầu đối với tài sản định giá bằng USD sẽ giảm. Họ cũng bày tỏ nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của đồng USD và nâng dự báo tỷ giá euro lên mức 1,18 USD trong vòng một năm, chủ yếu do tâm lý tiêu cực đối với đồng USD. Tuy nhiên, vào cuối tuần, đồng USD đã phục hồi nhờ dữ liệu việc làm tích cực và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế của Reuters, dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm hơn 139.000 việc làm trong tháng 5, ít hơn mức 147.000 việc làm được tạo ra vào tháng 4, nhưng vượt mức dự báo tăng 139.000 việc làm.

Các nhà phân tích nhận định rằng mặc dù có dấu hiệu chậm lại, nhưng thị trường lao động vẫn ổn định và không có sự suy giảm nghiêm trọng. Các số liệu mới nhất về tăng trưởng việc làm đã giúp các nhà hoạch định chính sách của Fed yên tâm hơn trong việc duy trì lãi suất hiện tại của ngân hàng trung ương Mỹ, trong bối cảnh họ theo dõi tác động của mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với nền kinh tế.

Đồng USD tăng 0,95%, lên 144,87 so với đồng yên Nhật và tăng 0,26%, lên 0,822 so với đồng franc Thụy Sĩ. Đồng tiền của Hoa Kỳ đang hướng đến mức tăng hằng tuần thứ hai liên tiếp so với cả đồng yên và đồng franc, nhưng đồng USD vẫn giảm khoảng 8% so với yên Nhật và khoảng 9% so với franc Thụy Sỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, đồng EUR giảm giá so với đồng USD ngay sau khi có dữ liệu việc làm và giảm 0,43%, xuống còn 1,1395 so với đồng USD. Đồng EUR vẫn tăng khoảng 10% so với đồng USD kể từ đầu năm do được hỗ trợ bởi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), trong khi đồng bảng Anh đạt mức cao nhất trong 3 năm, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư vào các nền kinh tế này.

Chỉ số USD đã tăng trong phiên giao dịch sau khi có dữ liệu việc làm, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hằng tuần.

Các cuộc đàm phán thương mại cũng vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường, với lệnh tạm dừng 90 ngày đối với nhiều loại thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kết thúc vào ngày 8-7. Trong bài viết trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, 3 quan chức nội các của ông sẽ gặp đại diện của Trung Quốc tại London vào thứ hai (ngày 9-6) để thảo luận về một thỏa thuận thương mại.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 8-6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.992 đồng.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.793 đồng - 26.191 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.830 đồng

26.220 đồng

Vietinbank

25.720 đồng

26.230 đồng

BIDV

25.881 đồng

26.241 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán hiện ở mức: 27.183 đồng - 30.044 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

28.963 đồng

30.550 đồng

Vietinbank

28.807 đồng

30.517 đồng

BIDV

29.331 đồng

30.605 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 165 đồng - 183 đồng.

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

174,51 đồng

185,60 đồng

Vietinbank

175,56 đồng

185,26 đồng

BIDV

177,2 đồng

185,46 đồng



THÙY ANH