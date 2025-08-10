Tỷ giá USD hôm nay (8-10): Đồng USD giữ vững đà tăng

Hiện tại, các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ đang dự đoán chỉ còn 26% khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới vào ngày 30-10, giảm mạnh so với mức khoảng 60% trước khi bà Sanae Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Những lo ngại về triển vọng tài khóa của Nhật Bản đã khiến đồng yên rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng so với đồng USD vào thứ Ba, trong khi bất ổn chính trị ở Pháp khiến đồng EUR chịu áp lực. Giới đầu tư cũng dõi theo mọi dấu hiệu về thời điểm Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại.

Đồng EUR tiếp tục yếu do tác động từ việc Thủ tướng Pháp từ chức hôm thứ Hai, làm gia tăng sức ép lên Tổng thống Emmanuel Macron và khiến kế hoạch củng cố tài khóa trở nên bất định. Pháp có khả năng bỏ lỡ thời hạn trình dự luật ngân sách năm 2026, buộc Quốc hội phải thông qua luật tạm thời để cho phép chi tiêu từ ngày 1-1 cho đến khi ngân sách chính thức được phê duyệt. Đồng EUR giảm 0,43%, còn 1,1659 USD.

Ông Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading ở Chicago nhận định rằng, đồng USD đã suy yếu trong năm nay do lo ngại về triển vọng tài khóa xấu đi, tăng trưởng chậm lại, cùng những lo sợ rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến nhà đầu tư rút khỏi tài sản Mỹ. Tuy nhiên, đà giảm này đã tạm dừng từ cuối tháng 6, khi đồng bạc xanh chủ yếu đi ngang so với các đồng tiền chủ chốt. Dù vậy, Brien dự báo đà suy yếu của USD sẽ quay trở lại, do thị trường lao động Mỹ đang yếu hơn so với kỳ vọng.

“Thị trường việc làm ở Mỹ yếu hơn và sẽ tiếp tục yếu hơn so với đánh giá chung. Không chỉ vậy, nhiều khả năng năm tới sẽ có một Chủ tịch Fed ôn hòa hơn thay thế ông Jerome Powell, và trong thời gian tới, chính sách tiền tệ của Fed có thể nới lỏng hơn so với những gì thị trường đang dự báo”. Hiện tại, thị trường chưa bị tác động mạnh bởi tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ, tuy nhiên, nếu kéo dài, điều này có thể gây tổn hại cho đồng USD, Brien nói.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố, chính quyền của ông dự định cắt giảm một số chương trình của Chính phủ do ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa, và sẽ công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm việc làm trong 4-5 ngày tới.

Báo cáo việc làm tháng 9 tại Mỹ, vốn được giới đầu tư theo dõi sát sao, đã bị hoãn công bố do Chính phủ đóng cửa, cùng với nhiều báo cáo kinh tế quan trọng khác sẽ bị trì hoãn cho đến khi Chính phủ hoạt động trở lại. Một khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang New York công bố hôm thứ Ba cho thấy, người dân Mỹ ngày càng lo lắng hơn về triển vọng thị trường việc làm, đồng thời nâng dự báo lạm phát ngắn hạn.