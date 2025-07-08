Tỷ giá USD hôm nay (7-8): Đồng USD suy yếu

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,56%, hiện ở mức 98,23.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD suy yếu vào phiên giao dịch thứ Tư, trong khi đồng EUR tăng lên mức cao nhất một tuần, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến, sau khi dữ liệu việc làm tháng Bảy gây thất vọng.

Không có số liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong ngày, nên nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào những tác động kéo dài từ báo cáo việc làm thứ Sáu tuần trước. Tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng Bảy yếu hơn kỳ vọng, trong khi số liệu bảng lương phi nông nghiệp của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm tới 258.000 việc làm, một con số đáng kể, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu rõ rệt.

Đồng bạc xanh đã giảm mạnh sau báo cáo này, xóa bớt phần lớn đà tăng ghi nhận trong tháng Bảy - tháng đầu tiên trong năm mà chỉ số USD tăng trở lại.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, New York nhận định: “Chúng ta đã chứng kiến đợt phục hồi đầu tiên của đồng USD dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và nhiều người nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn, nhưng dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu đã dập tắt điều đó”.