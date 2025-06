Tỷ giá USD hôm nay (7-6): Đồng USD tiếp tục suy yếu do dữ liệu kinh tế không đạt kỳ vọng

Sự suy yếu của đồng USD được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế không đạt kỳ vọng và những lo ngại về tác động kéo dài của các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,47%, lên mức 99,20.

Trong khi đó, đồng euro tiếp tục tăng giá so với đồng USD, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Sau khi ECB cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 2%, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ngân hàng đang ở "vị trí tốt" để quản lý các bất ổn kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những liên quan đến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Tuyên bố này đã khiến thị trường tin rằng ECB đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất, dẫn đến sự tăng giá của đồng euro và lợi suất trái phiếu ngắn hạn trong khu vực đồng euro tăng vọt.

Sự mạnh lên của đồng EUR cũng được hỗ trợ bởi các yếu tố khác, bao gồm giá dầu giảm và các chỉ số hoạt động kinh doanh cải thiện. Tính từ đầu năm 2025, đồng euro đã tăng gần 4% so với rổ tiền tệ chính, cho thấy sự phục hồi đáng kể của đồng tiền này.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng yên Nhật giảm 0,27% so với đồng USD, giao dịch ở mức 143,93 yên mỗi USD. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt với áp lực cắt giảm lãi suất do dữ liệu kinh tế yếu kém, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã kết thúc chương trình kích thích kinh tế lớn và tăng lãi suất ngắn hạn lên 0,5%. Tuy nhiên, BOJ vẫn thận trọng với việc tăng lãi suất thêm do lo ngại về tác động của các mức thuế quan từ Hoa Kỳ.

Cựu quan chức ngoại hối hàng đầu của Nhật Bản, ông Mitsuhiro Furusawa, dự đoán rằng đồng yên sẽ tăng giá lên khoảng 135-140 yên mỗi USD vào cuối năm 2025, chủ yếu do khoảng cách lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản thu hẹp. Ông cũng cho rằng cả hai quốc gia đều mong muốn ổn định đồng tiền của mình để kiểm soát lạm phát và bảo vệ xuất khẩu.