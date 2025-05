Tỷ giá USD hôm nay (7-5): Đồng USD tiếp đà giảm, EUR tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,44%, xuống mức 99,40.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục lao dốc vào phiên giao dịch vừa qua, do lo ngại về các thỏa thuận thương mại, trong khi đồng EUR mở rộng mức tăng sau khi quốc hội Đức bầu nhà lãnh đạo khối bảo thủ Friedrich Merz làm Thủ tướng.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin chi tiết về các thỏa thuận thương mại mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đang đàm phán với các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc. Ông Trump cuối tuần trước đã cho biết rằng một số thỏa thuận sẽ được công bố trong tuần này.

“Thị trường đang tỏ ra lo lắng về các thỏa thuận thương mại, kể từ khi hoãn thi hành chính sách thuế quan trong 90 ngày mà không có bất kỳ thông báo nào được công bố”, Eugene Epstein, Giám đốc bộ phận cấu trúc Bắc Mỹ tại Moneycorp cho biết.

Đồng USD đã giảm 0,86% so với đồng yên Nhật, xuống mức 142,445. Đồng USD Đài Loan (Trung Quốc) đã thu hẹp mức tăng sau một đợt tăng kỷ lục so với đồng bạc xanh trong bối cảnh thị trường bất ổn về do chính sách thuế quan. Đồng tiền này đã giảm 2,6%, xuống mức 29,931.