Tỷ giá USD hôm nay (7-10): Đồng USD tăng mạnh

Chiến thắng của bà đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ sớm nâng lãi suất trong tháng này.

Đồng yên giảm mạnh sau khi LDP chọn bà Sanae Takaichi, một chính trị gia theo đường lối bảo thủ, làm tân chủ tịch đảng vào thứ Bảy. Bà Takaichi là người ủng hộ chính sách “Abenomics” của cố Thủ tướng Shinzo Abe, chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chi tiêu tài khóa mạnh tay và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Đồng yên Nhật và đồng EUR cùng suy yếu so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giữa bối cảnh xuất hiện những lo ngại mới về chính trị và tài khóa sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản bầu lãnh đạo mới, trong khi chính phủ mới của Pháp bất ngờ từ chức chỉ sau vài giờ nhậm chức.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,40%, hiện ở mức 98,12.

Bà Sarah Ying, Giám đốc chiến lược ngoại hối thuộc bộ phận FICC Strategy tại CIBC Capital Markets ở Toronto, nhận định: “Không ai ngờ rằng người chiến thắng lại là bà Takaichi”. “Thị trường hiện đang tập trung nhiều hơn vào kỳ hạn dài của đường cong lợi suất, do bà Takaichi được xem là người tiếp nối di sản Abenomics. Giới đầu tư kỳ vọng sẽ có thêm các biện pháp kích thích tài khóa mới”, bà Sarah Ying cho biết thêm.

Đồng USD có thời điểm tăng hơn 2%, đạt 150,47 yên, mức cao nhất kể từ ngày 1-8. Cuối phiên, đồng bạc xanh vẫn tăng 1,87% lên 150,20 yên, nếu giữ vững, đây sẽ là mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 12-5.

Đồng EUR đã tăng lên 176,25 yên, mức cao nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu được ra mắt vào năm 1999. Tuy nhiên, đồng tiền này nhanh chóng suy yếu so với đồng USD và bảng Anh sau khi Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cùng toàn bộ nội các của ông đệ đơn từ chức vào thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách nội các mới. Sự ra đi chóng vánh này khiến chính phủ Lecornu trở thành chính quyền có thời gian tồn tại ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp, làm dấy lên mối lo ngại về bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai khu vực eurozone.

Đồng EUR chốt phiên giảm 0,26%, còn 1,171 USD, sau khi có thời điểm rơi xuống 1,1649 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 25-9. Đồng tiền chung cũng giảm so với đồng bảng Anh, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18-9.

Giới giao dịch đang chờ đợi tín hiệu cho thấy chính phủ liên bang Mỹ sẽ sớm hoạt động trở lại, sau khi Quốc hội chưa thông qua được dự luật chi tiêu để duy trì hoạt động. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9 vốn được giới đầu tư đặc biệt chú ý. Sự thiếu vắng thông tin này khiến biến động trên thị trường tài chính giảm mạnh.

“Biến động của thị trường tài chính Mỹ đã giảm đáng kể từ khi chính phủ đóng cửa”, các nhà phân tích của Barclays, do ông Themistoklis Fiotakis dẫn đầu, cho biết trong một báo cáo. “Những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế và thị trường lao động Mỹ từ việc tạm nghỉ hoặc sa thải nhân viên liên bang có thể sẽ chỉ rõ ràng hơn sau một thời gian.”