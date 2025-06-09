Tỷ giá USD hôm nay (6-9): Đồng USD giảm mạnh

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 97,74.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch





Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt vào ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 75.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng. Đồng bạc xanh mất 0,70% xuống còn 147,44 so với yên Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.