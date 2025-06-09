Tỷ giá USD hôm nay (6-9): Đồng USD giảm mạnh

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 97,74.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt vào ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.
Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 75.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.
Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng. Đồng bạc xanh mất 0,70% xuống còn 147,44 so với yên Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.
Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, nhận định: “Dữ liệu cho thấy điều mà người ta lo ngại, đó là những gì các công ty đã trải qua trong năm nay, do thay đổi chính sách thương mại, đã làm tăng chi phí liên quan đến thuế quan. Các chi phí này chỉ có thể chịu đựng trong một thời gian, và kết quả là các công ty đang gặp khó khăn trong tuyển dụng”. Ông Perez bổ sung: “Rõ ràng đây không phải là một tín hiệu tốt cho đồng USD, và cũng không phải là một câu chuyện tốt cho nước Mỹ, bởi vì điều được khẳng định hôm nay là chúng ta đang trải qua tình trạng đình lạm rất nghiêm trọng”.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với chính sách lãi suất, giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 3,511%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 8,8 điểm cơ bản xuống 4,088%.
Các nhà giao dịch hiện định giá khả năng 10% Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới vào cuối tháng này, trong khi xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản gần 90%, theo công cụ FedWatch của CME.
Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận xét: “Cán cân đang nghiêng mạnh về khả năng Fed cắt giảm lãi suất, đến mức thị trường thậm chí đã định giá 10% khả năng cắt 50 điểm cơ bản. Nhưng một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ khiến Fed như đã sai lầm khi không cắt giảm trước đó, và tôi không nghĩ họ muốn thừa nhận điều đó… Tôi tin Fed sẽ hành động thận trọng là cắt giảm 25 điểm cơ bản”.
Đồng bảng Anh tăng so với đồng USD sau tin Phó thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức hôm thứ Sáu do thừa nhận đã nộp thiếu thuế bất động sản cho căn nhà mới, gây thêm áp lực cho Thủ tướng Keir Starmer. Bảng Anh tăng 0,51% lên 1,35055 USD và đang hướng đến mức tăng 0,02% trong tuần.
|Đồng USD giảm mạnh. Ảnh: vneconomy.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 6-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 đồng - 26.460 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.160 đồng
|26.510 đồng
|Vietinbank
|26.040 đồng
|26.510 đồng
|BIDV
|26.140 đồng
|26.500 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 27.966 đồng - 30.910 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.978 đồng
|31.558 đồng
|Vietinbank
|29.995 đồng
|31.705 đồng
|BIDV
|30.327 đồng
|31.571 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,79 đồng
|182,70 đồng
|Vietinbank
|173,94 đồng
|183,64 đồng
|BIDV
|174,44 đồng
|182,15 đồng
THÙY ANH