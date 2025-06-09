Tỷ giá USD hôm nay (6-9): Đồng USD giảm mạnh

06/09/2025 08:07

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 6-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 97,74.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch 


Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới 

Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt vào ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 75.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng. Đồng bạc xanh mất 0,70% xuống còn 147,44 so với yên Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.

Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, nhận định: “Dữ liệu cho thấy điều mà người ta lo ngại, đó là những gì các công ty đã trải qua trong năm nay, do thay đổi chính sách thương mại, đã làm tăng chi phí liên quan đến thuế quan. Các chi phí này chỉ có thể chịu đựng trong một thời gian, và kết quả là các công ty đang gặp khó khăn trong tuyển dụng”. Ông Perez bổ sung: “Rõ ràng đây không phải là một tín hiệu tốt cho đồng USD, và cũng không phải là một câu chuyện tốt cho nước Mỹ, bởi vì điều được khẳng định hôm nay là chúng ta đang trải qua tình trạng đình lạm rất nghiêm trọng”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với chính sách lãi suất, giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 3,511%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 8,8 điểm cơ bản xuống 4,088%.

Các nhà giao dịch hiện định giá khả năng 10% Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới vào cuối tháng này, trong khi xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản gần 90%, theo công cụ FedWatch của CME.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận xét: “Cán cân đang nghiêng mạnh về khả năng Fed cắt giảm lãi suất, đến mức thị trường thậm chí đã định giá 10% khả năng cắt 50 điểm cơ bản. Nhưng một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ khiến Fed như đã sai lầm khi không cắt giảm trước đó, và tôi không nghĩ họ muốn thừa nhận điều đó… Tôi tin Fed sẽ hành động thận trọng là cắt giảm 25 điểm cơ bản”.

Đồng bảng Anh tăng so với đồng USD sau tin Phó thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức hôm thứ Sáu do thừa nhận đã nộp thiếu thuế bất động sản cho căn nhà mới, gây thêm áp lực cho Thủ tướng Keir Starmer. Bảng Anh tăng 0,51% lên 1,35055 USD và đang hướng đến mức tăng 0,02% trong tuần.

Đồng USD giảm mạnh. Ảnh: vneconomy.vn 


Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 6-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 đồng - 26.460 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.160 đồng
26.510 đồng
Vietinbank
26.040 đồng
26.510 đồng
BIDV
26.140 đồng
26.500 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 27.966 đồng - 30.910 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.978 đồng
31.558 đồng
Vietinbank
29.995 đồng
31.705 đồng
BIDV
30.327 đồng
31.571 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
171,79 đồng
182,70 đồng
Vietinbank
173,94 đồng
183,64 đồng
BIDV
174,44 đồng
182,15 đồng

THÙY ANH

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-6-9-dong-usd-giam-manh-844934
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-6-9-dong-usd-giam-manh-844934
Đọc tiếp
Giá cả thị trường
    Đọc tiếp
      Nổi bật
          Mới nhất
            Đọc nhiều
              Kinh doanh
              Tỷ giá USD hôm nay (6-9): Đồng USD giảm mạnh
              • Mặc định

              THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

              Hotline: 0934 036 286

              Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

              Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

              Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

              Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

              Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

              Liên hệ quảng cáo:

              0908 377 442Email: [email protected]

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO