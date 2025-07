Tỷ giá USD hôm nay (6-7): Niềm tin dài hạn đối với đồng USD vẫn chưa được củng cố

Trong tuần từ ngày 30-6 đến 4-7, đồng USD đã trải qua một tuần đầy biến động với xu hướng giảm là chủ đạo. Chỉ số Dollar Index (DXY), thước đo giá trị của đồng USD so với 6 đồng tiền chính, đã chạm mức thấp nhất trong 3 năm, giảm xuống dưới 96,7 vào ngày 1-7.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu của đồng USD trong khoảng thời gian này đến từ nhiều phía. Trước hết, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang chịu áp lực lớn từ các phát biểu kêu gọi giảm lãi suất để kích thích kinh tế của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, các bất ổn liên quan đến chính sách thương mại cũng góp phần vào xu hướng giảm giá của đồng USD. Những yếu tố này đã tạo ra tâm lý không chắc chắn trên thị trường, khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi đồng USD sang các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và Bitcoin.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối tích cực. Cụ thể, báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 147.000 việc làm mới, cao hơn so với dự báo của thị trường. Dữ liệu này phần nào hỗ trợ cho đồng USD hồi phục nhẹ vào giữa tuần, khi thị trường cho rằng FED có thể sẽ trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, kỳ vọng về một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ vẫn còn hiện hữu, đặc biệt khi các chỉ số khác như lạm phát và chi tiêu tiêu dùng vẫn chưa cho thấy sự tăng tốc rõ rệt.

Về tỷ giá, đồng USD đã mất giá so với hầu hết các đồng tiền chính trên thế giới. Tỷ giá EUR/USD tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy đồng euro ngày càng chiếm ưu thế so với đồng USD. Tương tự, đồng bảng Anh (GBP), đô la Canada (CAD), franc Thụy Sĩ (CHF), và yên Nhật (JPY) đều ghi nhận mức tăng giá so với đồng USD, củng cố xu hướng suy yếu của đồng tiền này.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang dần đa dạng hóa danh mục dự trữ, chuyển sang các đồng tiền như đồng yên Nhật, bảng Anh, và các đồng tiền phi truyền thống khác. Điều này phản ánh sự suy giảm niềm tin vào đồng USD như một trụ cột tài chính toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia như Trung Quốc và Nga thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền nội địa trong thương mại quốc tế.

Tuần vừa qua là một tuần đầy thách thức đối với đồng USD, khi đồng tiền này mất giá mạnh do áp lực chính trị, chính sách tiền tệ và tâm lý thị trường. Dù vẫn là đồng tiền dự trữ chính, nhưng tâm lý chung trên thị trường cho thấy niềm tin dài hạn đối với USD vẫn chưa được củng cố.