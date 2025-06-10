Tỷ giá USD hôm nay (6-10): Đồng USD sẽ tiếp đà giảm?

Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến các báo cáo kinh tế quan trọng như bảng lương phi nông nghiệp bị hoãn công bố, làm giảm tính định hướng của thị trường. Giới đầu tư cho rằng sự thiếu hụt thông tin, cùng với bất ổn chính trị tại Washington, đang góp phần làm đồng USD mất dần động lực tăng giá. Bên cạnh đó, gánh nặng nợ công và các tranh luận về chi tiêu ngân sách tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài khóa, yếu tố có thể “kéo dài giai đoạn USD suy yếu”.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực suy yếu do thị trường ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Theo dữ liệu hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư hiện định giá khoảng 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng này, đồng thời gần như chắc chắn sẽ tiếp tục nới lỏng thêm vào tháng 12. Kỳ vọng đó đã khiến nhu cầu nắm giữ USD giảm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu chậm lại và thị trường việc làm yếu đi.

Ở chiều ngược lại, một số đồng tiền chủ chốt khác đang có cơ hội phục hồi trước sự suy yếu của đồng USD. Đồng EUR được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài hơn, trong khi đồng yên Nhật có khả năng được hưởng lợi nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục điều chỉnh dần chính sách kiểm soát lợi suất trái phiếu (YCC). Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần đầu tháng 10, khi nhà đầu tư cho rằng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ chậm hơn Fed trong việc nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới, chẳng hạn lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn dự báo, Fed có thể trì hoãn kế hoạch nới lỏng, từ đó hỗ trợ đồng USD phục hồi. Ngược lại, các tín hiệu yếu hơn kỳ vọng sẽ củng cố xu hướng giảm giá.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này nhiều khả năng giảm nhẹ đến vừa phải. Áp lực chính đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, tình trạng đóng cửa chính phủ khiến dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, cùng với bối cảnh nợ công gia tăng và bất ổn tài khóa. Tuy vậy, đồng USD khó giảm sâu nếu các nền kinh tế lớn khác không thể hiện được tín hiệu phục hồi rõ rệt hoặc nếu nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang.

Ảnh minh họa: thoibaonganhang.vn

