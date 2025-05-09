Tỷ giá USD hôm nay (5-9): Đồng USD tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 98,29.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm giữa một tuần nhiều biến động, khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm then chốt, sau khi loạt số liệu cho thấy tín hiệu suy yếu trên thị trường lao động, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 này.
Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ trong tuần qua tăng cao hơn dự báo, phù hợp với bức tranh thị trường lao động đang "hạ nhiệt". Ngoài ra, báo cáo việc làm khu vực tư nhân cho thấy số việc làm mới trong tháng 8 cũng thấp hơn kỳ vọng.
Đồng bạc xanh nhích lên trong trạng thái giao dịch khá ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp toàn diện hơn sẽ công bố vào thứ Sáu tới.
Trong các cặp tiền chủ chốt, đồng USD tăng 0,33% lên 148,585 so với đồng yên Nhật; tăng 0,22% lên 0,80615 so với franc Thụy Sĩ. Đồng bạc xanh trước đó đã suy yếu so với cả hai đồng tiền trú ẩn này trong phiên thứ Tư. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,13% xuống còn 1,16455 USD.
Ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street (Boston) nhận định: “Thị trường biến động khá thất thường với nhiều câu hỏi về tình trạng của nền kinh tế, nên nhà đầu tư có xu hướng đóng trạng thái trước báo cáo việc làm ngày thứ Sáu, thay vì đặt cược mạnh mẽ theo một hướng nào đó”.
Theo nhóm phân tích của Goldman Sachs do Karen Fishman dẫn đầu, đồng USD có xu hướng mạnh lên trên diện rộng nếu báo cáo việc làm hằng tháng vượt kỳ vọng, nhưng sẽ suy yếu nếu kết quả kém hơn dự báo.
“Với rủi ro nghiêng về chiều hướng bất lợi cho thị trường lao động, cùng quan điểm ôn hòa hơn về chính sách của Fed, chúng tôi khuyến nghị bán khống cặp USD/JPY với mục tiêu 142”, nhóm chuyên gia viết trong báo cáo.
Một số quan chức Fed cho biết, lo ngại về thị trường lao động tiếp tục củng cố quan điểm rằng ngân hàng trung ương sẽ phải cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, qua đó làm gia tăng kỳ vọng vào một đợt giảm lãi suất sắp tới. Fed dự kiến nhóm họp từ ngày 16 đến 17-9.
Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này, so với mức xác suất 87% cách đây một tuần.
Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh giảm 0,12% xuống 1,34310 USD sau khi tăng trong phiên liền trước. Đồng đô la Canada mất 0,25% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1,3827 CAD/USD. Trong khi đó, đô la Úc giảm 0,44% xuống 0,6514 USD.
|Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 5-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.036 đồng - 26.460 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.160 đồng
|26.510 đồng
|Vietinbank
|26.040 đồng
|26.510 đồng
|BIDV
|26.190 đồng
|26.510 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.962 đồng - 30.906 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.957 đồng
|31.536 đồng
|Vietinbank
|29.878 đồng
|31.588 đồng
|BIDV
|30.325 đồng
|31.517 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,74 đồng
|182,65 đồng
|Vietinbank
|173,76 đồng
|183,46 đồng
|BIDV
|174,88 đồng
|182,33 đồng
HUYỀN TRANG