Tỷ giá USD hôm nay (5-9): Đồng USD tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 98,29.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm giữa một tuần nhiều biến động, khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm then chốt, sau khi loạt số liệu cho thấy tín hiệu suy yếu trên thị trường lao động, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 này.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ trong tuần qua tăng cao hơn dự báo, phù hợp với bức tranh thị trường lao động đang "hạ nhiệt". Ngoài ra, báo cáo việc làm khu vực tư nhân cho thấy số việc làm mới trong tháng 8 cũng thấp hơn kỳ vọng.

Đồng bạc xanh nhích lên trong trạng thái giao dịch khá ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp toàn diện hơn sẽ công bố vào thứ Sáu tới.