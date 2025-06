Tỷ giá USD hôm nay (5-6): Đồng USD tiếp tục suy yếu

Ngày 5-6, đồng USD tiếp tục suy yếu do lo ngại về tình hình tài khóa, tăng trưởng kinh tế và chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Theo khảo sát của Reuters với các chiến lược gia ngoại hối, gần 90% dự đoán nhu cầu đối với tài sản định giá bằng USD sẽ giảm trong những tháng tới. Đồng thời, hơn một nửa số người được hỏi nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của đồng USD, trong khi đồng euro được kỳ vọng sẽ tăng giá, có thể đạt mức 1,18 USD trong vòng một năm tới, bất chấp khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu kinh tế yếu kém cũng góp phần vào đà giảm của đồng USD. Số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tăng 37.000 trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000, và lĩnh vực dịch vụ lần đầu tiên suy giảm trong gần một năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, nhưng các nhà phân tích cho rằng dữ liệu hiện tại chưa đủ để thúc đẩy thay đổi chính sách ngay lập tức.

Tỷ giá EUR/USD tăng lên mức 1,1414 USD, đánh dấu mức tăng 0,4% trong ngày. Sự tăng giá này của đồng euro được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng về vai trò ngày càng tăng của đồng euro trong dự trữ ngoại hối quốc tế.

Cùng với đó, tỷ giá USD/JPY giảm 0,7%, xuống mức 142,89 yên, đánh dấu mức giảm đáng kể. Đồng yên Nhật, thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đã tăng giá so với đồng USD trong bối cảnh bất ổn kinh tế và lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Sự suy yếu của đồng USD đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng yên như một tài sản an toàn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày tiếp theo để đánh giá thêm về sức khỏe của thị trường lao động. Nếu dữ liệu tiếp tục yếu kém, áp lực lên Fed để cắt giảm lãi suất có thể gia tăng, điều này có thể dẫn đến sự suy yếu tiếp theo của đồng USD so với đồng yên.