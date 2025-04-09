Tỷ giá USD hôm nay (4-9): Đồng USD giảm so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,14.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá so với đồng yên và franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng số lượng vị trí tuyển dụng (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm mạnh hơn dự báo xuống còn 7,181 triệu trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự kiến con số này ở mức 7,378 triệu việc làm theo dữ liệu Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS).

Eugene Epstein, giám đốc giao dịch và sản phẩm có cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, nhận định: “Với việc Fed tập trung vào thị trường lao động, đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu đáng kể nếu dữ liệu tiếp tục cho thấy tình hình thị trường lao động xấu đi”.