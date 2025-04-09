Tỷ giá USD hôm nay (4-9): Đồng USD giảm so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,14.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm giá so với đồng yên và franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng số lượng vị trí tuyển dụng (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm mạnh hơn dự báo xuống còn 7,181 triệu trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự kiến con số này ở mức 7,378 triệu việc làm theo dữ liệu Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS).
Eugene Epstein, giám đốc giao dịch và sản phẩm có cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, nhận định: “Với việc Fed tập trung vào thị trường lao động, đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu đáng kể nếu dữ liệu tiếp tục cho thấy tình hình thị trường lao động xấu đi”.
Đồng USD đã xóa bỏ đà tăng trước đó so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi dữ liệu được công bố. Đồng tiền này giảm 0,2% xuống còn 148,09 yên và mất 0,06% xuống còn 0,8042 franc Thụy Sĩ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục hôm thứ Tư, gây thêm áp lực lên đồng yên. Cùng ngày, ông Hiroshi Moriyama, Tổng thư ký đảng cầm quyền Nhật Bản, trợ lý thân cận của Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định sẵn sàng từ chức sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng Bảy.
Đồng euro tiếp tục tăng so với đồng USD, chốt phiên tăng 0,14% ở mức 1,165850 USD.
Ông Amo Sahota, Giám đốc tại Klarity FX ở San Francisco, cho biết: “Dữ liệu việc làm cho thấy số lượng việc làm mới tiếp tục giảm, củng cố thêm lập luận về tình trạng thị trường lao động. Chúng ta không thấy biến động quá lớn trên thị trường tiền tệ, nhưng điều đáng chú ý là thị trường hiện đã định giá tới 95% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi số liệu việc làm được công bố. Lợi suất kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất Fed, giảm 4,3 điểm cơ bản xuống 3,615%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,217%.
Đồng bảng Anh tăng giá so với đồng USD sau đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Trên thị trường Gilt, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Anh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Đồng bảng Anh tăng 0,38% lên mức 1,3442 USD. Đồng euro giảm 0,15% so với bảng Anh, xuống còn 0,8675.
|Ảnh minh họa: vtcnews.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 4-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.246 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.034 đồng - 26.458 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.158 đồng
|26.508 đồng
|Vietinbank
|26.020 đồng
|26.508 đồng
|BIDV
|26.205 đồng
|26.508 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.901 đồng - 30.838 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.967 đồng
|31.547 đồng
|Vietinbank
|29.846 đồng
|31.556 đồng
|BIDV
|30.361 đồng
|31.533 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,32 đồng
|182,20 đồng
|Vietinbank
|173,20 đồng
|182,90 đồng
|BIDV
|174,67 đồng
|181,97 đồng
THÙY ANH