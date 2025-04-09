Tỷ giá USD hôm nay (4-9): Đồng USD giảm so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ

04/09/2025 07:14

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 4-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 25.246 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,14.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch  

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá so với đồng yên và franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng số lượng vị trí tuyển dụng (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm mạnh hơn dự báo xuống còn 7,181 triệu trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự kiến con số này ở mức 7,378 triệu việc làm theo dữ liệu Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS).

Eugene Epstein, giám đốc giao dịch và sản phẩm có cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, nhận định: “Với việc Fed tập trung vào thị trường lao động, đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu đáng kể nếu dữ liệu tiếp tục cho thấy tình hình thị trường lao động xấu đi”.

Đồng USD đã xóa bỏ đà tăng trước đó so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi dữ liệu được công bố. Đồng tiền này giảm 0,2% xuống còn 148,09 yên và mất 0,06% xuống còn 0,8042 franc Thụy Sĩ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục hôm thứ Tư, gây thêm áp lực lên đồng yên. Cùng ngày, ông Hiroshi Moriyama, Tổng thư ký đảng cầm quyền Nhật Bản, trợ lý thân cận của Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định sẵn sàng từ chức sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng Bảy.

Đồng euro tiếp tục tăng so với đồng USD, chốt phiên tăng 0,14% ở mức 1,165850 USD.

Ông Amo Sahota, Giám đốc tại Klarity FX ở San Francisco, cho biết: “Dữ liệu việc làm cho thấy số lượng việc làm mới tiếp tục giảm, củng cố thêm lập luận về tình trạng thị trường lao động. Chúng ta không thấy biến động quá lớn trên thị trường tiền tệ, nhưng điều đáng chú ý là thị trường hiện đã định giá tới 95% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi số liệu việc làm được công bố. Lợi suất kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất Fed, giảm 4,3 điểm cơ bản xuống 3,615%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,217%.

Đồng bảng Anh tăng giá so với đồng USD sau đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Trên thị trường Gilt, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Anh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Đồng bảng Anh tăng 0,38% lên mức 1,3442 USD. Đồng euro giảm 0,15% so với bảng Anh, xuống còn 0,8675.


Ảnh minh họa: vtcnews.vn 

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 4-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.246 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.034 đồng - 26.458 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.158 đồng
26.508 đồng
Vietinbank
26.020 đồng
26.508 đồng
BIDV
26.205 đồng
26.508 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.901 đồng - 30.838 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.967 đồng
31.547 đồng
Vietinbank
29.846 đồng
31.556 đồng
BIDV
30.361 đồng
31.533 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
171,32 đồng
182,20 đồng
Vietinbank
173,20 đồng
182,90 đồng
BIDV
174,67 đồng
181,97 đồng

THÙY ANH

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-4-9-dong-usd-giam-so-voi-yen-nhat-va-franc-thuy-si-844589
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-4-9-dong-usd-giam-so-voi-yen-nhat-va-franc-thuy-si-844589
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Kinh doanh
            Tỷ giá USD hôm nay (4-9): Đồng USD giảm so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO