Tỷ giá USD hôm nay (4-11): Đồng USD tăng nhẹ khi triển vọng cắt giảm lãi suất vẫn còn u ám

Các quan chức Fed trong ngày Thứ hai tiếp tục thể hiện quan điểm trái chiều về triển vọng kinh tế và định hướng chính sách, một cuộc tranh luận được dự báo sẽ còn gay gắt hơn trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed.

“Có khá nhiều nghi ngờ được đặt ra về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12”, ông Shaun Osborne, chuyên gia chiến lược tiền tệ trưởng tại Scotiabank, nhận định.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng EUR vào ngày Thứ hai, nối dài đà tăng của tuần trước, trong bối cảnh giới đầu tư nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, hiện ở mức 99,87.

Phát biểu trên chương trình Bloomberg Surveillance, Thống đốc Fed Stephen Miran nhắc lại lập luận ủng hộ việc cắt giảm lãi suất mạnh tay mà ông đưa ra từ khi gia nhập Hội đồng Thống đốc Fed hồi tháng 9. Ngược lại, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nói với Yahoo Finance rằng, ông lo ngại về việc cắt giảm thêm lãi suất, khi lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% và có khả năng tăng tốc trong phần còn lại của năm 2025.

Hiện, thị trường chỉ còn định giá khoảng 70% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm mạnh so với mức 94% cách đây một tuần.

Đồng EUR có lúc giảm xuống 1,1505 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1-8, trước khi hồi phục nhẹ, giao dịch quanh mức 1,1522 USD, giảm 0,1%. Nguyên nhân là do chỉ số sản xuất ISM của Mỹ tiếp tục cho thấy lĩnh vực sản xuất suy giảm tháng thứ 8 liên tiếp, với số lượng đơn hàng mới ít và thời gian giao hàng kéo dài do ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan với hàng nhập khẩu.

Đồng USD cũng tăng 0,4%, lên 0,80755 franc Thụy Sĩ, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. So với đồng yên Nhật, USD tăng 0,1%, lên 154,19 yên, gần mức thấp nhất trong 8 tháng rưỡi, do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, vẫn còn rủi ro đối với đồng USD, đặc biệt là tác động của tình trạng đóng cửa chính phủ làm gián đoạn dữ liệu kinh tế.

Trong khi đó, đồng bảng Anh và đồng yên Nhật tiếp tục chịu nhiều sức ép riêng. Bất chấp việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda tuần trước phát tín hiệu mạnh mẽ nhất rằng khả năng tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng 12, thị trường vẫn tỏ ra thất vọng với tốc độ thận trọng của BOJ, đặc biệt trong bối cảnh Fed chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Điều này khiến đồng yên tiếp tục suy yếu, buộc chính quyền Nhật Bản phải đưa ra những tuyên bố can thiệp nhằm ngăn đà giảm giá của đồng nội tệ. Đồng yên hiện đang tiến gần mức mà Tokyo từng can thiệp vào thị trường ngoại hối trong các năm 2022 và 2024.

Đối với đồng bảng Anh, kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mới của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong năm nay tăng lên sau khi dữ liệu lạm phát tháng 10 thấp hơn dự báo. Đồng bảng giảm 0,1%, xuống 1,3133 USD. BoE sẽ họp trong tuần này, với một số chuyên gia dự đoán khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, mặc dù thị trường chỉ phản ánh xác suất khoảng 1/3 cho kịch bản này.