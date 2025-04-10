Tỷ giá USD hôm nay (4-10): Đồng USD suy yếu do lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa lâu dài

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 97,71.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đồng bạc xanh suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, khi tình trạng bất ổn liên quan đến việc chính phủ tạm ngừng hoạt động phủ bóng triển vọng kinh tế và khiến việc công bố một số dữ liệu then chốt, như báo cáo việc làm phi nông nghiệp, bị trì hoãn.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, vốn được kỳ vọng phát hành vào thứ Sáu, đã không được công bố do chính phủ đóng cửa.

Trên thị trường châu Á, đồng yên Nhật lùi nhẹ khỏi mức đỉnh trong tuần, trong khi giới đầu tư cân nhắc bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo đảng cầm quyền vào cuối tuần này.

Tại châu Âu, đồng EUR tăng 0,2% lên 1,1743 USD trong phiên giao dịch cuối buổi chiều, hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong vòng một tháng.

Ông Thierry Wizman, chiến lược gia về tỷ giá hối đoái và lãi suất toàn cầu tại Macquarie ở New York, nhận định: “Nếu tình trạng đóng cửa kéo dài nhiều tuần, thị trường chắc chắn sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng điều hành của chính phủ Mỹ”. “Và bất cứ khi nào thị trường lo ngại về tính điều hành ở một quốc gia, điều đó thường không phải là tín hiệu tích cực cho đồng tiền của nước đó”, ông Thierry Wizman cho biết thêm.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,3% xuống 0,7951 franc, mất 0,4% trong cả tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 8.

Đồng USD cũng giảm so với đồng bảng Anh, khi đồng tiền này tăng 0,3% lên 1,3479 USD, ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ ngày 11-8.

“Thị trường vẫn đang dao động trong biên độ hẹp. Tôi cho rằng thiếu động lực rõ ràng về xu hướng, và việc chính phủ đóng cửa chỉ càng làm gia tăng môi trường biến động thấp”, ông Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York, nhận định.

Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt sau khi số liệu cho thấy hoạt động lĩnh vực dịch vụ của Mỹ gần như đình trệ trong tháng 9, do đơn hàng mới sụt giảm mạnh. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết chỉ số PMI phi sản xuất giảm xuống 50 điểm trong tháng trước, mức ranh giới giữa tăng trưởng và suy thoái, từ 52 điểm của tháng 8. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo PMI dịch vụ sẽ giảm xuống 51,7 điểm.

Ở các cặp tiền tệ khác, đồng USD nhích nhẹ 0,1% so với đồng yên Nhật, lên 147,41 yên, sau khi có lúc giảm tới 0,4% trong phiên. Tính chung cả tuần, đồng bạc xanh tăng 1,4% so với yên, mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 5.

Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 4-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.162 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.954 đồng - 26.370 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.170 đồng

26.420 đồng

Vietinbank

26.020 đồng

26.420 đồng

BIDV

26.200 đồng

26.420 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 28.030 đồng - 30.980 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.169 đồng

31.760 đồng

Vietinbank

30.127 đồng

31.837 đồng

BIDV

30.529 đồng

31.709 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

172,76 đồng

183,73 đồng

Vietinbank

174,85 đồng

184,55 đồng

BIDV

175,71 đồng

183,38 đồng



HUYỀN TRANG