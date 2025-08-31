Tỷ giá USD hôm nay (31-8): Đồng USD phục hồi sau ba tuần giảm liên tiếp

Ngay từ đầu tuần, đồng USD đã phần nào cắt giảm mức thua lỗ, nhờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22-8. Trong bài phát biểu, ông Powell ám chỉ khả năng Fed sẽ xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nếu thị trường lao động tiếp tục xấu đi, song khẳng định chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào. Tuyên bố này phần nào phản ánh sự thận trọng của Fed trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị và tài chính quốc tế còn nhiều biến động khó lường.

Trong tuần qua, đồng đô la Mỹ (USD) đã ghi nhận sự phục hồi sau ba tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy yếu với chỉ số DXY duy trì dưới ngưỡng 98 điểm, mức thấp trong biên độ dao động hằng năm.

Đáng chú ý, những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục làm gia tăng quan ngại về tính độc lập của Fed. Ông Trump đang cố gắng lật đổ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook, đồng thời thúc đẩy việc bổ sung thêm những ứng cử viên có quan điểm ôn hòa hơn vào cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ quyền lực nhất nước Mỹ. Những hành động này làm dấy lên lo ngại rằng Ngân hàng trung ương Mỹ có thể bị chi phối bởi yếu tố chính trị, thay vì dựa hoàn toàn vào dữ liệu và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện nghiêng nhiều về khả năng Fed sẽ tiến hành ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 9, với xác suất dự đoán dao động từ 85 đến 90% theo công cụ theo dõi Fed của CME Group. Ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, cho rằng lãi suất có thể sẽ phải điều chỉnh giảm, nhưng cần thêm cơ sở dữ liệu kinh tế để ra quyết định.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, cặp tỷ giá EUR/USD được giao dịch trong biên độ hẹp, với ngưỡng hỗ trợ 1,16. Đến cuối tuần, tỷ giá EUR/USD đã phục hồi về mức 1,17 sau khi xóa phần lớn mức giảm đầu tuần. Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) đã ghi nhận mức tăng so với đồng USD, từng bước vượt qua ngưỡng cản 1,35. Sự phục hồi này phản ánh niềm tin nhất định của thị trường vào triển vọng kinh tế Anh, dù cặp tỷ giá này vẫn phụ thuộc lớn vào biến động của đồng USD trước khi Fed công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi.

Có thể thấy, đồng bạc xanh tuy đã lấy lại phần nào đà tăng trong tuần qua nhưng vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn. Chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng sắp tới, trong bối cảnh áp lực chính trị từ Nhà Trắng, diễn biến phức tạp của kinh tế toàn cầu và những rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới phân tích cho rằng, việc duy trì sự độc lập và ổn định trong điều hành chính sách sẽ là nhân tố then chốt để củng cố niềm tin thị trường, bảo đảm vai trò của đồng USD trong hệ thống tài chính quốc tế.