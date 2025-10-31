Tỷ giá USD hôm nay (31-10): Đồng USD tăng giá

31/10/2025 06:56

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 31-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.091 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 99,52.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới  

Đồng USD được thúc đẩy nhờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào thứ Tư, khi ông cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa phải là điều chắc chắn.

Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản lao dốc so với đồng bạc xanh trong phiên giao dịch thứ Năm, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đưa ra lập trường kém “diều hâu” hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư. BOJ đã quyết định giữ nguyên lãi suất, và Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng 12, tùy thuộc vào triển vọng tiền lương trong năm tới. Trong cuộc họp báo sau phiên họp, ông Ueda không cung cấp chi tiết cụ thể nào về thời điểm có thể tăng lãi suất tiếp theo, gây thêm áp lực lên đồng yên. So với đồng yên, đô la Mỹ tăng 0,9%, lên 154,08, mức mạnh nhất kể từ 13-2.

Ông Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading (Chicago), nhận xét: “Phát biểu của Ueda khiến nhiều người bất ngờ, ông tỏ ra sẵn sàng chờ đợi thay vì hành động sớm”.

Sự tương phản trong thông điệp của Fed góp phần đẩy tỷ giá USD/JPY tăng mạnh. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sự chia rẽ trong nội bộ Fed cùng việc thiếu dữ liệu kinh tế do chính phủ liên bang ngừng hoạt động, có thể khiến khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay trở nên khó khăn hơn, dù ông thừa nhận rủi ro đối với thị trường việc làm.

Fed đã hạ lãi suất như dự kiến, với hai thành viên bất đồng quan điểm: Thống đốc Stephen Miran kêu gọi cắt giảm sâu hơn, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid phản đối việc cắt giảm do lạm phát vẫn còn cao.

Ông Brien nhận định: “Ông Powell truyền đạt khá vụng về. Có thể thấy ông đã phần nào mất kiểm soát với Ủy ban hoặc đơn giản là các thành viên có quan điểm quá khác nhau nên ông không muốn áp đặt ý chí của mình”. Tuy vậy, ông vẫn cho rằng “Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, vì thị trường lao động yếu hơn so với vẻ bề ngoài”.

Đồng EUR giảm trong ngày, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp và không đưa ra gợi ý nào về định hướng chính sách sắp tới. Đồng tiền chung châu Âu giảm 0,27%, xuống còn 1,1568 USD, mức thấp nhất kể từ 14-10.

Đồng bảng Anh (GBP) giảm 0,31%, xuống còn 1,3152 USD, chạm mức thấp nhất kể từ 14-4, do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể sớm cắt giảm lãi suất, dù vẫn được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách trong tuần tới.

Đồng USD tăng giá. Ảnh minh họa: laodong.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 31-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.091 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.887 đồng - 26.295 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.105 đồng
26.345 đồng
Vietinbank
25.960 đồng
26.345 đồng
BIDV
26.140 đồng
26.345 đồng

* Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.804 đồng
31.375 đồng
Vietinbank
29.625 đồng
31.345 đồng
BIDV
30.202 đồng
31.361 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
165,72 đồng
176,25 đồng
Vietinbank
165,25 đồng
176,75 đồng
BIDV
169,7 đồng
177,05 đồng

THÙY ANH

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-31-10-dong-usd-tang-gia-975366
            Kinh doanh
