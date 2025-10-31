Tỷ giá USD hôm nay (31-10): Đồng USD tăng giá

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 99,52.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD được thúc đẩy nhờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào thứ Tư, khi ông cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa phải là điều chắc chắn.

Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản lao dốc so với đồng bạc xanh trong phiên giao dịch thứ Năm, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đưa ra lập trường kém “diều hâu” hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư. BOJ đã quyết định giữ nguyên lãi suất, và Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng 12, tùy thuộc vào triển vọng tiền lương trong năm tới. Trong cuộc họp báo sau phiên họp, ông Ueda không cung cấp chi tiết cụ thể nào về thời điểm có thể tăng lãi suất tiếp theo, gây thêm áp lực lên đồng yên. So với đồng yên, đô la Mỹ tăng 0,9%, lên 154,08, mức mạnh nhất kể từ 13-2.