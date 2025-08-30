Tỷ giá USD hôm nay (30-8): Đồng USD tiếp đà giảm

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 97,86.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD suy yếu so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên thứ Sáu, trên đà giảm khoảng 2% trong tháng 8 so với rổ tiền tệ, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Đồng bạc xanh, vốn đã tăng nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ công bố đúng như dự báo, sau đó nhanh chóng đánh mất đà tăng và không thể thoát khỏi chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.

Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Sáu cho biết, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng 0,2% trong tháng trước, sau mức tăng 0,3% trong tháng Sáu. Các số liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17-9 tới. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tiền tệ hiện đang định giá 87% khả năng Fed hạ lãi suất, so với 63% cách đây một tháng.

Hơn nữa, chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng lên chính sách tiền tệ, bao gồm nỗ lực trong tuần này để sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, đã gây sức ép lên đồng USD.