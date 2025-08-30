Tỷ giá USD hôm nay (30-8): Đồng USD tiếp đà giảm

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 97,86.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Đồng USD suy yếu so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên thứ Sáu, trên đà giảm khoảng 2% trong tháng 8 so với rổ tiền tệ, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Đồng bạc xanh, vốn đã tăng nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ công bố đúng như dự báo, sau đó nhanh chóng đánh mất đà tăng và không thể thoát khỏi chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.
Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Sáu cho biết, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng 0,2% trong tháng trước, sau mức tăng 0,3% trong tháng Sáu. Các số liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17-9 tới. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tiền tệ hiện đang định giá 87% khả năng Fed hạ lãi suất, so với 63% cách đây một tháng.
Hơn nữa, chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng lên chính sách tiền tệ, bao gồm nỗ lực trong tuần này để sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, đã gây sức ép lên đồng USD.
Tổng thống Donald Trump đang tìm cách tái định hình Fed sau nhiều lần chỉ trích ngân hàng trung ương và Chủ tịch Jerome Powell vì không hạ lãi suất.
Ông Daniel Tobon, Giám đốc phụ trách mảng lãi suất của Nhóm 10 quốc gia có đồng tiền được sử dụng nhiều nhất thế giới (G10) nhận định: “Điều đáng chú ý là phản ứng của thị trường ngoại hối trước các tuyên bố và diễn biến liên quan Fed khá hạn chế, có thể do tính thanh khoản thấp trong mùa hè”. “Hoặc cũng có thể bởi thị trường tin rằng bất kỳ thay đổi nào từ Fed cuối cùng cũng dẫn tới một chu kỳ cắt giảm lãi suất vốn đã được phản ánh trong giá. Điều đó củng cố quan điểm của chúng tôi rằng dữ liệu kinh tế mới sẽ mang tính quyết định”, ông Tobon cho biết thêm.
Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR tăng 0,11% lên 1,1696 USD, còn bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3502 USD. Tính trong tháng, cả hai đồng tiền này đều tăng hơn 2%. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,02% lên 146,985 yên, nhưng vẫn giảm 2,5% trong tháng.
Đồng bạc xanh suy yếu 0,26% xuống 0,7997 franc Thụy Sĩ, qua đó giảm 1,3% trong cả tháng.
Trong số các đồng tiền khác, đô la New Zealand nhích lên sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New Zealand Neil Quigley nộp đơn từ chức, liên quan đến những tranh cãi xung quanh việc thống đốc ngân hàng trung ương đột ngột rời nhiệm sở hồi đầu năm.
Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc chạm mức cao nhất trong 10 tháng so với đồng USD, được hỗ trợ bởi tỷ giá tham chiếu ổn định từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cùng đà tăng nóng của thị trường chứng khoán nội địa. Ngược lại, đồng rupee Ấn Độ rơi xuống mức thấp kỷ lục, chịu áp lực từ lo ngại tác động kinh tế do Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa từ Ấn Độ.
|Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 30-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.240 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.028 đồng - 26.452 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.132 đồng
|26.502 đồng
|Vietinbank
|26.183 đồng
|26.502 đồng
|BIDV
|26.183 đồng
|26.502 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.986 đồng - 30.932 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.941 đồng
|31.544 đồng
|Vietinbank
|30.307 đồng
|31.545 đồng
|BIDV
|30.376 đồng
|31.571 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,72 đồng
|183,83 đồng
|Vietinbank
|175,83 đồng
|183,83 đồng
|BIDV
|176,25 đồng
|183,74 đồng
HUYỀN TRANG