Tỷ giá USD hôm nay (30-10): Đồng USD phục hồi nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,47%, hiện ở mức 99,13.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bác bỏ kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 12, ngay sau khi Fed vừa hạ lãi suất đúng như dự đoán.

Động thái cắt giảm lãi suất lần này của Fed vấp phải sự bất đồng từ hai quan chức. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi giảm mạnh chi phí vay hơn nữa, trong khi Chủ tịch Fed khu vực Kansas City, ông Jeffrey Schmid, lại cho rằng không nên cắt giảm trong bối cảnh lạm phát vẫn còn cao.

Ông Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ của InvestingLive (Toronto), nhận định: “Lập trường phản đối của ông Schmid mang tính "diều hâu", phản ánh quan điểm của một số quan chức Fed. Điều đó có thể tạo sức ép buộc ông Powell phải kiềm chế kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12”.

Ông Powell cho biết, các quan chức Fed vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được đồng thuận về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới và cảnh báo rằng các thị trường tài chính không nên mặc định sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất vào cuối năm nay.