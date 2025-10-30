Tỷ giá USD hôm nay (30-10): Đồng USD phục hồi nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,47%, hiện ở mức 99,13.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bác bỏ kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 12, ngay sau khi Fed vừa hạ lãi suất đúng như dự đoán.
Động thái cắt giảm lãi suất lần này của Fed vấp phải sự bất đồng từ hai quan chức. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi giảm mạnh chi phí vay hơn nữa, trong khi Chủ tịch Fed khu vực Kansas City, ông Jeffrey Schmid, lại cho rằng không nên cắt giảm trong bối cảnh lạm phát vẫn còn cao.
Ông Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ của InvestingLive (Toronto), nhận định: “Lập trường phản đối của ông Schmid mang tính "diều hâu", phản ánh quan điểm của một số quan chức Fed. Điều đó có thể tạo sức ép buộc ông Powell phải kiềm chế kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12”.
Ông Powell cho biết, các quan chức Fed vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được đồng thuận về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới và cảnh báo rằng các thị trường tài chính không nên mặc định sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất vào cuối năm nay.
Xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hiện được thị trường định giá ở mức 62%, giảm mạnh so với khoảng 85% vào đầu ngày thứ Tư.
Cùng ngày, Fed cũng thông báo sẽ tái khởi động hoạt động mua trái phiếu Kho bạc quy mô hạn chế, sau khi thị trường tiền tệ xuất hiện dấu hiệu thiếu thanh khoản, điều mà Fed khẳng định sẽ nỗ lực ngăn chặn.
Giới đầu tư hiện cũng dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp diễn ra vào thứ Năm.
Đồng EUR giảm 0,56%, còn 1,1585 USD. Đồng yên Nhật Bản giảm 0,56% so với đồng USD, xuống mức 152,86 USD.
Đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền mất giá mạnh nhất trong phiên, khi giới đầu tư điều chỉnh vị thế trước khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Đồng bảng Anh giảm 0,9% so với USD, xuống 1,3151 USD, và có lúc chạm 1,3137 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 12-5.
Đồng đô la Canada gần như đi ngang trong ngày, sau khi trước đó chạm mức cao nhất trong một tháng. Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã hạ lãi suất chủ chốt qua đêm xuống 2,25% vào thứ Tư, đúng như dự báo của thị trường, đồng thời phát tín hiệu cho thấy đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trừ khi triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế thay đổi đáng kể.
|Đồng USD phục hồi nhẹ. Ảnh minh họa: vneconomy.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 30-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.091 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.887 đồng - 26.295 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.075 đồng
|26.345 đồng
|Vietinbank
|25.961 đồng
|26.345 đồng
|BIDV
|26.105 đồng
|26.345 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.777 đồng - 30.700 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.907 đồng
|31.472 đồng
|Vietinbank
|29.761 đồng
|31.481 đồng
|BIDV
|30.214 đồng
|31.407 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|167,51 đồng
|178,08 đồng
|Vietinbank
|167,25 đồng
|178,75 đồng
|BIDV
|169,79 đồng
|177,36 đồng
HUYỀN TRANG
