Tỷ giá USD hôm nay (3-9): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,56%, hiện ở mức 98,32.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Đồng bảng Anh và đồng yên Nhật lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2-9) do lo ngại gia tăng của giới đầu tư về tình hình tài chính công, qua đó tạo điều kiện để đồng USD lấy lại một phần sức mạnh. Giới giao dịch hiện dồn sự chú ý về báo cáo việc làm của Mỹ sẽ công bố vào thứ Sáu, được xem là yếu tố then chốt cho hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.
Ông Vassili Serebriakov, nhà chiến lược ngoại hối và vĩ mô tại UBS ở New York nhận định: “Những diễn biến tiêu cực bên ngoài nước Mỹ có lẽ là nguyên nhân thúc đẩy đà tăng của đồng USD trong ngày hôm nay”. Ông cho rằng dữ liệu việc làm Mỹ công bố cuối tuần này sẽ định hình đường đi của đồng USD trong những tuần tới.
Đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất trong ba tuần rưỡi, giảm 1,24% xuống còn 1,3375 USD vào buổi chiều. Đồng USD tăng 0,84% lên 148,40 yên, mức cao nhất so với đồng tiền Nhật kể từ ngày 1-8. Đồng EUR giảm 0,61%, xuống còn 1,1637 USD.
Đồng bảng Anh còn chịu sức ép từ lo ngại kéo dài về tình trạng tài khóa trước khi ngân sách mới được công bố vào cuối năm, trong khi những bình luận mang tính “nới lỏng” từ một quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và việc một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền tại Tokyo từ chức đã khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
“Sự suy yếu của bảng Anh phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn về tình hình tài khóa, đặc biệt khi thời điểm công bố ngân sách đang đến gần và trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư”, ông Lee Hardman, nhà phân tích tiền tệ cấp cao tại MUFG, nhận định.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves dự kiến sẽ tăng thuế trong bản ngân sách mùa thu nhằm duy trì đúng lộ trình các mục tiêu tài khóa, dù động thái này có thể làm gia tăng thách thức trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đối với đồng yên Nhật, tình trạng bất ổn chính trị leo thang nhiều khả năng tiếp tục là lực cản, trong khi việc Phó Thống đốc Ryozo Himino không đưa ra tín hiệu chính sách thắt chặt trong ngày thứ Ba đã khuyến khích giới đầu cơ tiếp tục gia tăng các vị thế bán khống đồng yên, theo nhận định của ông Lee Hardman.
Đồng USD cũng được hỗ trợ phần nào nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu chao đảo. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ, được coi là tín hiệu then chốt về hướng đi của lãi suất cơ bản trong thời gian tới.
Thị trường tiền tệ hiện định giá tới 91% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong tháng này, song kỳ vọng đó có thể bị thử thách bởi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố trong tuần.
Ở châu Âu, số liệu công bố cuối tuần trước cho thấy lạm phát khu vực đồng EUR tăng nhẹ trong tháng 8 nhưng vẫn ở gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), qua đó củng cố kỳ vọng rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản trong ngắn hạn.
|Ảnh minh họa: vneconomy.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 3-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.240 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 24.028 đồng - 26.452 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.132 đồng
|26.502 đồng
|Vietinbank
|26.183 đồng
|26.502 đồng
|BIDV
|26.183 đồng
|26.502 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 đồng - 30.932 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.941 đồng
|31.544 đồng
|Vietinbank
|30.307 đồng
|31.545 đồng
|BIDV
|30.376 đồng
|31.571 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,72 đồng
|183,83 đồng
|Vietinbank
|175,83 đồng
|183,83 đồng
|BIDV
|176,25 đồng
|183,74 đồng
HUYỀN TRANG