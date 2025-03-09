Tỷ giá USD hôm nay (3-9): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,56%, hiện ở mức 98,32.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng bảng Anh và đồng yên Nhật lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2-9) do lo ngại gia tăng của giới đầu tư về tình hình tài chính công, qua đó tạo điều kiện để đồng USD lấy lại một phần sức mạnh. Giới giao dịch hiện dồn sự chú ý về báo cáo việc làm của Mỹ sẽ công bố vào thứ Sáu, được xem là yếu tố then chốt cho hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.

Ông Vassili Serebriakov, nhà chiến lược ngoại hối và vĩ mô tại UBS ở New York nhận định: “Những diễn biến tiêu cực bên ngoài nước Mỹ có lẽ là nguyên nhân thúc đẩy đà tăng của đồng USD trong ngày hôm nay”. Ông cho rằng dữ liệu việc làm Mỹ công bố cuối tuần này sẽ định hình đường đi của đồng USD trong những tuần tới.

Đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất trong ba tuần rưỡi, giảm 1,24% xuống còn 1,3375 USD vào buổi chiều. Đồng USD tăng 0,84% lên 148,40 yên, mức cao nhất so với đồng tiền Nhật kể từ ngày 1-8. Đồng EUR giảm 0,61%, xuống còn 1,1637 USD.

Đồng bảng Anh còn chịu sức ép từ lo ngại kéo dài về tình trạng tài khóa trước khi ngân sách mới được công bố vào cuối năm, trong khi những bình luận mang tính “nới lỏng” từ một quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và việc một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền tại Tokyo từ chức đã khiến đồng yên tiếp tục mất giá.