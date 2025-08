Tỷ giá USD hôm nay (3-8): Đồng USD trải qua một tuần biến động khó lường

Ngày 29-7, đồng USD tăng giá so với đồng EUR và đồng Yên khi thị trường được thúc đẩy bởi một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), mang lại sự chắc chắn phần nào cho thị trường và tránh được nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.

Sang ngày 30-7, đồng USD đã chạm mức cao nhất trong một tháng so với đồng EUR, sau loạt thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi các quyết định lãi suất từ Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Đến ngày 31-7, đồng USD tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt, sau khi Fed giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng của thị trường, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump.

Tới ngày 1-8, đồng USD đã tiến sát tới mức tăng giá hằng tháng đầu tiên trong năm 2025 so với các đồng tiền chủ chốt, được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại giảm bớt và sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng bạc xanh tăng giá so với đồng yên, chạm mức cao nhất kể từ ngày 28-5. Tính từ đầu tháng 7, đồng USD đã tăng khoảng 5%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 12-2024. Tính đến cuối phiên, đồng USD tăng 0,83%, đạt 150,765 yên.

Ngày 2-8, đồng USD bất ngờ giảm mạnh và hướng tới mức giảm hằng ngày lớn nhất so với đồng Yên kể từ tháng 1-2023, sau khi số liệu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 7, trong khi số liệu việc làm của tháng trước bị điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, các nhà tuyển dụng Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2% như dự đoán, từ mức 4,1% của tháng 6. Số việc làm tạo mới trong tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 14.000, so với mức công bố trước đó là 147.000.

Như vậy, đồng USD mạnh lên vào cuối tháng 7 nhờ thỏa thuận thương mại và lập trường cứng rắn của Fed, nhưng đà tăng bị xóa phần nào vào đầu tháng 8 trước áp lực từ dữ liệu việc làm thấp và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Điều này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm, khiến đồng bạc xanh mất đà phục hồi vào cuối tuần.