Tỷ giá USD hôm nay (3-11): Đồng USD sẽ giữ đà tăng?

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,77%, hiện ở mức 99,72.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Tuần vừa qua chứng kiến một chuỗi diễn biến khá sinh động đối với đồng USD, khi các nhà đầu tư toàn cầu điều chỉnh vị thế trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô, từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đều đang thay đổi.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Đồng USD được dự báo có thể tăng nhẹ trong tuần đầu tháng 11, khi Fed phát tín hiệu thận trọng hơn về chính sách tiền tệ và các chỉ báo kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu mạnh. Sau khi Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 10 nhưng tuyên bố “chưa chắc sẽ tiếp tục cắt trong tháng 12”, đồng bạc xanh đã phục hồi trở lại so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt.

Một trong những yếu tố hỗ trợ chính cho USD là chênh lệch lợi suất vẫn nghiêng về Mỹ. Dù Fed đã bắt đầu giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh mức 4,4-4,5%, cao hơn đáng kể so với các thị trường phát triển khác. Việc Fed tạm ngừng cắt tiếp giúp lợi suất Mỹ duy trì sức hấp dẫn, qua đó thu hút dòng vốn quay lại tài sản định danh bằng USD.