Tỷ giá USD hôm nay (3-10): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 97,86.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi đồng bạc xanh phục hồi trước đồng yên Nhật sau bốn phiên giảm liên tiếp, trong bối cảnh giới giao dịch đánh giá tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.
Tình trạng đóng cửa khiến một số dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9, vốn được thị trường đặc biệt chú ý và dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khu vực tư nhân vẫn tiếp tục công bố dữ liệu, khoảng trống thông tin có thể không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.
Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, nhận định: “Điều đó thực sự bỏ qua cách thị trường đã thích nghi với dữ liệu từ khu vực tư nhân”.
Báo cáo của Fed Chicago công bố hôm thứ Năm, dựa trên dữ liệu tư nhân kết hợp với các số liệu công khai sẵn có, ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 ở mức 4,3%, tương đương tháng 8, cho thấy nguy cơ gia tăng nhanh chóng tình trạng thất nghiệp vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, các chi tiết trong báo cáo, cùng với một số dữ liệu khác, lại cho thấy thị trường lao động tiếp tục có dấu hiệu trì trệ.
Đồng USD giảm giá trong phiên thứ Tư sau khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP cho thấy số lượng biên chế giảm 32.000 trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm thêm hai lần lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã phục hồi trở lại vào ngày thứ Năm.
“Nhiều người nghĩ rằng việc chính phủ đóng cửa sẽ khiến đồng USD bị bán tháo. Nhưng tôi cho rằng họ đã đặt cược sai hướng và hiện đang buộc phải thoát khỏi vị thế”, ông Marc Chandler cho biết.
Đồng EUR giảm 0,09% xuống còn 1,1719 USD.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch coi việc Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 là gần như chắc chắn, đồng thời định giá tới 90% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12.
Chủ tịch Fed Dallas, bà Lorie Logan, hôm thứ Năm cho biết việc ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất trong tháng trước là phù hợp để phòng ngừa nguy cơ thị trường lao động suy yếu mạnh, nhưng bà cũng nhấn mạnh quá trình hạ nhiệt đến nay vẫn diễn ra dần dần và không vội vàng kêu gọi cắt giảm thêm.
So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,08% lên 147,17. Giới giao dịch đang theo dõi sát cuộc bầu cử lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản cuối tuần này để tìm manh mối về định hướng chính sách tài khóa có thể tác động tới đồng nội tệ.
Đồng bảng Anh giảm 0,25% xuống 1,3443 USD, trong bối cảnh các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá tác động của kế hoạch ngân sách tháng 11 tại Anh đối với nền kinh tế và đồng bảng.
|Ảnh minh họa: laodong.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 3-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.177 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.969 đồng - 26.385 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.185 đồng
|26.435 đồng
|Vietinbank
|26.035 đồng
|26.435 đồng
|BIDV
|26.215 đồng
|26.435 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 28.055 đồng - 31.008 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.153 đồng
|31.742 đồng
|Vietinbank
|30.155 đồng
|31.865 đồng
|BIDV
|30.613 đồng
|31.800 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|173,07 đồng
|184,07 đồng
|Vietinbank
|175,61 đồng
|185,31 đồng
|BIDV
|176,62 đồng
|184,33 đồng
HUYỀN TRANG