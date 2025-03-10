Tỷ giá USD hôm nay (3-10): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 97,86.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi đồng bạc xanh phục hồi trước đồng yên Nhật sau bốn phiên giảm liên tiếp, trong bối cảnh giới giao dịch đánh giá tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tình trạng đóng cửa khiến một số dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9, vốn được thị trường đặc biệt chú ý và dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khu vực tư nhân vẫn tiếp tục công bố dữ liệu, khoảng trống thông tin có thể không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, nhận định: “Điều đó thực sự bỏ qua cách thị trường đã thích nghi với dữ liệu từ khu vực tư nhân”.

Báo cáo của Fed Chicago công bố hôm thứ Năm, dựa trên dữ liệu tư nhân kết hợp với các số liệu công khai sẵn có, ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 ở mức 4,3%, tương đương tháng 8, cho thấy nguy cơ gia tăng nhanh chóng tình trạng thất nghiệp vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, các chi tiết trong báo cáo, cùng với một số dữ liệu khác, lại cho thấy thị trường lao động tiếp tục có dấu hiệu trì trệ.