Tỷ giá USD hôm nay (29-9): Đồng USD tiếp tục giữ vững đà phục hồi?

Trong tuần trước, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh tương đối ổn định, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ bằng quyết định cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Đây là bước đi được thị trường chờ đợi từ lâu, song lại không tạo ra những biến động tiêu cực đối với đồng bạc xanh.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Chỉ số DXY duy trì xu hướng tăng, lên mức 98,834. Theo đó, vùng 98,80 được xem là ngưỡng cản ban đầu, trước khi tiến tới mốc 99,07, mức cao nhất trong 8 tuần qua. Vượt qua ngưỡng kháng cự này sẽ củng cố thêm động lực, mở ra khả năng chinh phục mốc 100,26 được thiết lập đầu tháng 8, mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Diễn biến này cho thấy, đồng USD không suy yếu, mà tiếp tục giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cho thấy sự điều chỉnh mang tính ôn hòa. Thay vì điều chỉnh nhanh chóng, Fed lựa chọn cách điều chỉnh từng bước, vừa cắt giảm lãi suất, vừa duy trì tín hiệu “diều hâu”, nhằm bảo đảm sự ổn định vĩ mô. Quan điểm này góp phần giữ cho đồng USD không bị bán tháo, trái lại còn được hỗ trợ nhờ niềm tin của giới đầu tư.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR chịu áp lực rõ rệt. Cặp EUR/USD đã giảm mạnh, lùi xuống dưới ngưỡng 1,1700, chủ yếu do hoạt động chốt lời và sự cải thiện trong tâm lý thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đây mới chỉ là sự điều chỉnh tạm thời, chưa phản ánh một xu hướng giảm bền vững.

Đồng bảng Anh (GBP) tiếp tục có tuần suy giảm thứ hai liên tiếp. Sự thay đổi trong tâm lý xung quanh việc Fed giảm lãi suất đã khiến đồng USD phục hồi đáng kể so với nhiều đối thủ chính, trong đó có GBP. Giới đầu tư hiện đang tập trung vào loạt dữ liệu lao động Mỹ sắp được công bố trong quý cuối cùng của năm 2025, yếu tố có thể tạo thêm biến động cho cặp tỷ giá GBP/USD.

Trong khi đó, đồng yên Nhật (JPY) cũng ghi nhận diễn biến giằng co. Cặp USD/JPY sau giai đoạn tăng mạnh, đang bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn, chịu tác động đồng thời từ đồng USD vững chắc và đồn đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chuyển hướng cứng rắn hơn. Điều này có thể tạo ra nền tảng vững chắc cho đợt tăng tiếp theo, tùy thuộc vào tín hiệu chính sách từ cả Fed và BoJ trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định, việc Fed giảm lãi suất hồi tháng 9 chỉ mang tính chất “ôn hòa”, đi kèm sự thận trọng, thay vì mở ra một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ. Đồng USD vì vậy vẫn duy trì sức hút và được hậu thuẫn bởi dòng vốn đầu tư tìm đến nơi an toàn. Mặc dù vậy, cũng có cảnh báo cho rằng mức tăng hiện nay khó duy trì lâu dài, do áp lực bán khống và những điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện, tuy nhiên đà giảm tiếp theo diễn biến chậm hơn.

Ảnh minh họa: Hindu Business Line

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 28-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.194 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.985 đồng - 26.403 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.183 đồng

26.453 đồng

Vietinbank

26.050 đồng

26.453 đồng

BIDV

26.216 đồng

26.453 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.921 đồng - 30.860 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.017 đồng

31.600 đồng

Vietinbank

29.992 đồng

31.702 đồng

BIDV

30.473 đồng

31.571 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

170,24 đồng

181,05 đồng

Vietinbank

172,29 đồng

181,99 đồng

BIDV

173,52 đồng

180,33 đồng



THÙY ANH