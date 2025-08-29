Tỷ giá USD hôm nay (29-8): Đồng USD suy yếu khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gia tăng

Mặc dù đồng USD có thu hẹp một phần đà giảm sau khi dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cải thiện và GDP tăng trưởng cao hơn dự báo, đồng tiền này vẫn dao động yếu trong phiên chiều tại Mỹ khi nhà đầu tư chờ đợi thêm các dữ liệu quan trọng khác.

Đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực từ chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm tác động nhiều hơn đến chính sách tiền tệ, trong bối cảnh ông tìm cách sa thải bà Lisa Cook, một trong các Thống đốc của Fed. Bà Cook hôm thứ Năm đã đệ đơn kiện, cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền bãi nhiệm bà.

Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khi các nhà giao dịch gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams phát tín hiệu một động thái như vậy là có thể xảy ra.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,34%, hiện ở mức 97,90.

“Bức tranh hiện tại không cho thấy nền kinh tế sắp suy yếu mạnh. Tất cả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào động thái của Fed và số liệu việc làm phi nông nghiệp. Tôi cho rằng con số công bố tuần tới sẽ được theo dõi rất chặt chẽ”, bà Francesca Fornasari, người đứng đầu bộ phận giải pháp tiền tệ tại Insight Investment nhận định.

Đồng đô la giảm so với đồng euro, ngay cả sau khi Thủ tướng Pháp hôm thứ Hai bất ngờ kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới. Đồng euro tăng 0,43% lên 1,1688 USD. Đồng bảng Anh cũng tăng 0,13% lên 1,3516 USD.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết lãi suất có thể được hạ tại một thời điểm nào đó, nhưng các nhà hoạch định chính sách cần theo dõi dữ liệu sắp tới để quyết định liệu việc cắt giảm tại cuộc họp ngày 16-17 tháng 9 của Fed có phù hợp hay không.

“Chúng tôi đặc biệt tập trung vào tình hình thị trường lao động hiện nay, và điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Fed khi họ dường như đang ở giai đoạn chuyển hướng trở lại chu kỳ nới lỏng”, ông Brian Daingerfield, người đứng đầu chiến lược G10 FX tại NatWest Markets nhận định. “Chi tiết trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp, theo tôi, sẽ là yếu tố then chốt quyết định cán cân nghiêng về bên nào”, ông Brian Daingerfield chia sẻ.

So với yên Nhật, đồng đô la giảm 0,40% xuống 146,815 yên. Ông Ryosei Akazawa, trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản, bất ngờ hủy chuyến công du Washington vào phút chót hôm thứ Năm, khiến việc công bố chi tiết gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận thuế quan bị trì hoãn. Người phát ngôn Chính phủ Nhật cho biết quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận với phía Mỹ, hé lộ một số vấn đề cần trao đổi thêm “ở cấp hành chính”.

Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất so với nhân dân tệ ở thị trường ngoại hối quốc tế kể từ tháng 11, chốt phiên giảm 0,46% xuống 7,1190 nhân dân tệ.