Tỷ giá USD hôm nay (29-12): Đồng USD tiếp đà tăng tuần, vượt mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (29-12): Rạng sáng 29-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 2 đồng, hiện ở mức 24.322 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,36%, đạt mức 108,01. Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 0,45%, đạt mức 108,07 khi động thái tiền tệ trên thị trường đang được quyết định bởi các cuộc họp gần đây của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặt ra kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất khác nhau vào năm tới. Chỉ số DXY đã tiếp tục quỹ đạo tăng của tuần trước. Chỉ số này đã chứng kiến mức giảm ngày lớn nhất trong gần một tháng vào cuối tuần trước, sau khi chỉ số lạm phát thấp hơn dự kiến, nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Sang ngày 25 và 26-12, đồng bạc xanh tiếp đà tăng trong bối cảnh lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến từ Fed so với các ngân hàng trung ương toàn cầu khác, tiếp tục chi phối hướng đi của thị trường. Tuần trước, Fed đã dự báo một lộ trình cắt giảm lãi suất được cân nhắc kỹ lưỡng hơn so với dự đoán của thị trường, tạo thêm động lực tăng cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 4,629%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ chạm mức cao nhất trong 7 tháng là 4,629%, vì lập trường ôn hòa của Fed trái ngược với dự báo tăng trưởng và lãi suất toàn cầu. Chênh lệch lãi suất ngày càng lớn giữa Mỹ và các nền kinh tế khác đã góp phần làm tăng sức mạnh của đồng bạc xanh. Đến ngày 27-12, chỉ số DXY mới hạ nhiệt, giảm 0,18%, còn mức 108,08 do kỳ vọng đồng bạc xanh sẽ được thúc đẩy vào năm tới nhờ các chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao lạm phát. Các nhà phân tích cho biết, việc siết chặt nhập cư bất hợp pháp và triển vọng áp dụng thuế quan mới đối với các đối tác thương mại có thể làm tăng áp lực giá cả và gây sức ép lên nền kinh tế trong dài hạn. Bên cạnh đó, những dự đoán về số lần cắt giảm lãi suất mà Fed có thể thực hiện trong năm tới đã góp phần vào đợt tăng giá của đồng bạc xanh trong vài tuần qua. Đồng USD chốt tuần giao dịch bằng việc giảm 0,12%, hiện ở mức 108,01 do động thái chốt lời trên các thị trường trong tuần cuối cùng của năm 2024. Ngay cả với mức giảm nhẹ vào cuối tuần, đồng USD vẫn hướng đến mức tăng gần 7% trong năm 2024, vì các nhà giao dịch đặt cược vào tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, cũng như việc cắt giảm thuế, thuế quan và bãi bỏ quy định của chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, sẽ khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất cho đến năm 2025. Tỷ giá USD hôm nay, 29-12-2024: Đồng USD tiếp đà tăng tuần, vượt mốc 108. Ảnh minh họa: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 29-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 2 đồng, hiện ở mức 24.322 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.208 đồng

25.538 đồng

Vietinbank

25.125 đồng

25.538 đồng

BIDV

25.218 đồng

25.538 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.071 đồng – 26.604 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.669 đồng

27.169 đồng

Vietinbank

25.954 đồng

27.154 đồng

BIDV

26.018 đồng

27.239 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 146 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,50 đồng

164,54 đồng

Vietinbank

157,34 đồng

167,04 đồng

BIDV

156,75 đồng

165,01 đồng

MINH ANH