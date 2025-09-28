Tỷ giá USD hôm nay (28-9): Đồng USD khép lại tuần tăng giá thứ hai liên tiếp

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Đà đi lên của đồng USD bắt nguồn từ những tín hiệu kinh tế khả quan của Hoa Kỳ. Báo cáo thị trường lao động hàng tuần cho thấy tình hình việc làm ổn định, trong khi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II được điều chỉnh tăng đáng kể. Theo công bố chính thức, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 3,8% trong ba tháng tính đến tháng 6, cao hơn nhiều so với mức 3,3% đưa ra trước đó. Thông tin này củng cố niềm tin rằng nền kinh tế số một thế giới vẫn duy trì được sự vững vàng bất chấp nhiều thách thức, đồng thời tạo động lực cho đồng USD tiếp tục tăng giá.

Bên cạnh đó, những phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng ảnh hưởng mạnh đến diễn biến thị trường. Trong tuần, nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra khi Fed cân nhắc giữa việc kiềm chế lạm phát kéo dài và nguy cơ suy yếu của thị trường lao động. Đặc biệt, Chủ tịch Fed Jerome Powell trong bài phát biểu hôm thứ Ba đã bày tỏ sự thận trọng, nhấn mạnh rằng cơ quan này cần duy trì thế cân bằng trong các quyết định sắp tới, không vội vàng cắt giảm lãi suất quá mạnh. Thông điệp này khiến giới đầu tư hạ bớt kỳ vọng về khả năng Fed nới lỏng chính sách một cách nhanh chóng, qua đó hỗ trợ thêm cho sức mạnh của đồng bạc xanh.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục thể hiện vai trò chủ đạo. Tỷ giá EUR/USD chấm dứt ba tuần tăng liên tiếp, lùi về quanh ngưỡng 1,1700 sau khi chịu sức ép từ dữ liệu kinh tế tích cực của Hoa Kỳ cũng như lập trường cứng rắn của Fed. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực mất giá do sức mạnh chung của đồng USD, cặp USD/JPY khép lại tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp, tiến sát mốc kháng cự 150,00.

Đồng bảng Anh (GBP) cũng không nằm ngoài xu thế. Sau giai đoạn hồi phục ngắn ngủi, GBP nhanh chóng đảo chiều giảm giá, đưa cặp GBP/USD xuống dưới 1,3350, mức thấp nhất trong bảy tuần. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ từ đáy 1,3320, song đồng bảng Anh vẫn khép lại tuần giảm thứ hai liên tiếp, chủ yếu do đồng USD được hưởng lợi từ loạt dữ liệu kinh tế vững chắc của Hoa Kỳ.

Đồng USD khép lại tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Ảnh: doanhnghieptiepthi.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 28-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.194 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.985 đồng - 26.403 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.183 đồng

26.453 đồng

Vietinbank

26.050 đồng

26.453 đồng

BIDV

26.216 đồng

26.453 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.921 đồng - 30.860 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.017 đồng

31.600 đồng

Vietinbank

29.992 đồng

31.702 đồng

BIDV

30.473 đồng

31.571 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

170,24 đồng

181,05 đồng

Vietinbank

172,29 đồng

181,99 đồng

BIDV

173,52 đồng

180,33 đồng



THÙY ANH