Tỷ giá USD hôm nay (28-8): Đồng USD giữ vững đà tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 98,18.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giữ được mức tăng so với đồng EUR và yên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, dù đã xóa bớt phần lớn đà mạnh đầu ngày, khi giới đầu tư tập trung vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ để tìm manh mối chính sách, trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn hiện hữu. Đồng EUR chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6-8, giảm 0,09% xuống còn 1,1631 USD. Đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,12% lên 1,3496 USD, trong khi đồng bạc xanh giảm 0,14% so với franc Thụy Sĩ và đi ngang trước yên Nhật ở mức 147,445 yên.

Ông Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cao cấp tại StoneX nhận định: “Các nhà giao dịch phần lớn vẫn trong trạng thái chờ đợi, khi thị trường chuẩn bị đón báo cáo lợi nhuận từ Nvidia hôm nay và dữ liệu lạm phát cơ bản PCE vào thứ Sáu”. “Khả năng cao là họ sẽ không muốn mở thêm vị thế lớn cho tới khi những dữ liệu này được công bố”, ông Michael Boutros cho biết thêm.

Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, hôm thứ Tư cho biết lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm vào một thời điểm nào đó, song các nhà hoạch định chính sách cần xem dữ liệu sắp tới phản ánh thế nào về nền kinh tế để quyết định có phù hợp cắt giảm ngay tại cuộc họp tháng Chín hay không.

Mặc dù đồng USD dường như đã thoát khỏi tác động trực tiếp từ lo ngại về tính độc lập của Fed sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook, nhưng đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã dốc hơn. Luật sư của bà Cook sau đó cho biết bà sẽ khởi kiện để ngăn chặn việc bị miễn nhiệm, mở ra khả năng một cuộc chiến pháp lý kéo dài.