Tỷ giá USD hôm nay (28-8): Đồng USD giữ vững đà tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 98,18.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giữ được mức tăng so với đồng EUR và yên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, dù đã xóa bớt phần lớn đà mạnh đầu ngày, khi giới đầu tư tập trung vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ để tìm manh mối chính sách, trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn hiện hữu.
Đồng EUR chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6-8, giảm 0,09% xuống còn 1,1631 USD. Đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,12% lên 1,3496 USD, trong khi đồng bạc xanh giảm 0,14% so với franc Thụy Sĩ và đi ngang trước yên Nhật ở mức 147,445 yên.
Ông Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cao cấp tại StoneX nhận định: “Các nhà giao dịch phần lớn vẫn trong trạng thái chờ đợi, khi thị trường chuẩn bị đón báo cáo lợi nhuận từ Nvidia hôm nay và dữ liệu lạm phát cơ bản PCE vào thứ Sáu”. “Khả năng cao là họ sẽ không muốn mở thêm vị thế lớn cho tới khi những dữ liệu này được công bố”, ông Michael Boutros cho biết thêm.
Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, hôm thứ Tư cho biết lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm vào một thời điểm nào đó, song các nhà hoạch định chính sách cần xem dữ liệu sắp tới phản ánh thế nào về nền kinh tế để quyết định có phù hợp cắt giảm ngay tại cuộc họp tháng Chín hay không.
Mặc dù đồng USD dường như đã thoát khỏi tác động trực tiếp từ lo ngại về tính độc lập của Fed sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook, nhưng đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã dốc hơn. Luật sư của bà Cook sau đó cho biết bà sẽ khởi kiện để ngăn chặn việc bị miễn nhiệm, mở ra khả năng một cuộc chiến pháp lý kéo dài.
“Tôi không nghĩ thị trường quá bận tâm về những ồn ào quanh bà Cook và Fed. Điều họ quan ngại hơn là những phát ngôn của ông Trump về việc muốn lãi suất thấp hơn”, ông Joseph Trevisani, nhà phân tích cao cấp tại FX Street, nhận định. “Nếu Fed bắt đầu hành động cắt giảm lãi suất, kinh tế Mỹ sẽ được thúc đẩy, và điều đó rốt cuộc sẽ hỗ trợ đồng USD”.
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng đầu năm nay, ông Trump đã liên tục gây sức ép lên Fed nhằm hạ lãi suất.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tiền tệ hiện đang định giá tới 87,2% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng Chín.
Tuần tới, giới đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu thị trường lao động và khảo sát kinh doanh tại Mỹ để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách của Fed. Trước mắt, họ cũng chờ đợi báo cáo về chỉ số chi tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố cuối tuần này. “Nếu số liệu đúng như dự báo, tôi gần như chắc chắn Fed sẽ hành động (cắt giảm lãi suất)”, ông Joseph Trevisani cho biết.
|Ảnh minh họa: vnbusiness.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 28-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.273 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 đồng - 26.486 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.146 đồng
|26.536 đồng
|Vietinbank
|26.000 đồng
|26.536 đồng
|BIDV
|26.196 đồng
|26.536 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 27.947 đồng - 30.889 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.859 đồng
|31.433 đồng
|Vietinbank
|29.695 đồng
|31.405 đồng
|BIDV
|30.232 đồng
|31.444 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,24 đồng
|183,18 đồng
|Vietinbank
|174,10 đồng
|183,80 đồng
|BIDV
|175,23 đồng
|182,78 đồng
HUYỀN TRANG