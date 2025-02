Tỷ giá USD hôm nay (28-2): Đồng USD tăng vọt

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,88%, đạt mức 107,30.

Chỉ số DXY đang trên đà đạt mức tăng ngày lớn nhất kể từ ngày 18-12. Đồng EUR giảm 0,74%, trên đà giảm mạnh nhất kể từ ngày 2-1, xuống mốc 1,0405 USD.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada “sẽ có phản ứng ngay lập tức” nếu Mỹ tiến hành áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Canada từ ngày 4-3 tới.

Đồng CAD giảm 0,69% so với đồng bạc xanh, xuống mức 1,44 CAD, và đồng peso Mexico giảm 0,12% so với đồng USD, xuống mức 20,464.

Đồng bạc xanh đã giảm gần 4% vào đầu tuần này so với mức cao nhất trong hơn hai năm vào tháng 1, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump thay đổi thời hạn áp thuế đối với Canada và Mexico. Các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho những tác động tới thị trường lao động từ các hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.

Lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã trở nên khó đoán định hơn, với thị trường định giá Fed sẽ nới lỏng khoảng 58 điểm cơ bản cho tới cuối năm nay và mức cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản không vượt quá 50% cho đến cuộc họp vào tháng 6.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Beth Hammack cho biết bà hy vọng chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ được giữ nguyên trong thời điểm hiện tại. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục giữ chi phí vay ngắn hạn của Mỹ trong phạm vi hiện tại.