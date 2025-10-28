Tỷ giá USD hôm nay (28-10): Đồng USD suy yếu

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 98,80.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm giá so với đồng EUR, nhân dân tệ Trung Quốc và đô la Úc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi tâm lý lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung làm gia tăng khẩu vị rủi ro và giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh.
Nhìn chung, diễn biến trên thị trường tiền tệ khá trầm lắng khi giới đầu tư chờ đợi loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ và Trung Quốc “đang tiến gần” tới một thỏa thuận thương mại, đồng thời xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này tại Hàn Quốc.
“Thị trường đang trong trạng thái khá hưng phấn”, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex ở New York, nhận định, đồng thời lưu ý rằng thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong khi giá vàng lại đi xuống.
Theo ông Chandler, tâm lý tích cực hiện nay đến từ ba yếu tố chính: “Có vẻ như Mỹ và Trung Quốc đã rời xa bờ vực căng thẳng, Mỹ đạt được một số thỏa thuận hoặc khuôn khổ thương mại mới với các quốc gia Đông Á, và ông Milei đạt kết quả tốt tại Argentina”.
Tại Argentina, đảng của Tổng thống Javier Milei giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi cử tri trao cho ông thêm quyền lực để tiếp tục các cải cách kinh tế sâu rộng.
Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,15%, giao dịch ở mức 1,1643 USD/EUR.
Các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ dẫn dắt xu hướng thị trường trong những ngày tới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Canada được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến giữ nguyên chính sách trong cuộc họp thứ Năm.
Với việc thị trường đã gần như phản ánh đầy đủ khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, giới đầu tư sẽ dồn sự chú ý vào bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed có thể đang chuẩn bị chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng trong thời gian tới.
Đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá tham chiếu cao hơn dự kiến. Trước khi thị trường mở cửa, PBOC đặt tỷ giá trung tâm ở mức 7,0881 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, mức mạnh nhất kể từ ngày 15-10-2024.
Ông Chris Turner, Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu của ING, nhận định trong một báo cáo rằng động thái này có thể là “một cử chỉ thiện chí” trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào thứ Năm, hoặc cũng có thể cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy nhu cầu trong nước.
“Dù theo cách nào, một đồng nhân dân tệ mạnh hơn thường sẽ hỗ trợ cho các đồng tiền của thị trường mới nổi (EM) và gây áp lực nhẹ lên đồng USD”, ông Turner cho biết thêm.
Trên thị trường quốc tế, nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài tăng lên 7,1015 CNY/USD, mức cao nhất trong hơn một tháng.
Cùng thời điểm, đô la Úc (AUD) cũng tăng mạnh, lên 0,63%, đạt 0,6554 USD/AUD, nhờ hưởng lợi từ những bình luận mang tính “diều hâu” của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock.
Đồng yên Nhật (JPY) gần như đi ngang trong phiên, khi USD giao dịch quanh mức 152,92 yên, sau nhiều tuần đồng yên suy yếu do lo ngại bà Takaichi sẽ thực thi chính sách tài khóa mở rộng hơn.
|Ảnh minh họa: vietnambiz.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 28-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.097 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.893 đồng - 26.301 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.081 đồng
|26.351 đồng
|Vietinbank
|25.943 đồng
|26.351 đồng
|BIDV
|26.110 đồng
|26.351 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.765 đồng - 30.688 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.841 đồng
|31.414 đồng
|Vietinbank
|29.757 đồng
|31.477 đồng
|BIDV
|30.166 đồng
|31.358 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|166,16 đồng
|176.71 đồng
|Vietinbank
|166,41 đồng
|177,91 đồng
|BIDV
|168,75 đồng
|176,24 đồng
HUYỀN TRANG