Tỷ giá USD hôm nay (28-10): Đồng USD suy yếu

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 98,80.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá so với đồng EUR, nhân dân tệ Trung Quốc và đô la Úc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi tâm lý lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung làm gia tăng khẩu vị rủi ro và giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh.

Nhìn chung, diễn biến trên thị trường tiền tệ khá trầm lắng khi giới đầu tư chờ đợi loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ và Trung Quốc “đang tiến gần” tới một thỏa thuận thương mại, đồng thời xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này tại Hàn Quốc.

“Thị trường đang trong trạng thái khá hưng phấn”, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex ở New York, nhận định, đồng thời lưu ý rằng thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong khi giá vàng lại đi xuống.

Theo ông Chandler, tâm lý tích cực hiện nay đến từ ba yếu tố chính: “Có vẻ như Mỹ và Trung Quốc đã rời xa bờ vực căng thẳng, Mỹ đạt được một số thỏa thuận hoặc khuôn khổ thương mại mới với các quốc gia Đông Á, và ông Milei đạt kết quả tốt tại Argentina”.