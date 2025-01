Tỷ giá USD hôm nay (28-1): Đồng USD dao động quanh mốc 107

Trong khi đó, đồng yên Nhật tăng 0,87%, đạt mức 154,63; đồng Franc Thụy Sĩ tăng 0,50% so với đồng bạc xanh, đạt mức 0,90155 USD.

Đồng USD chịu áp lực trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản, xuống mức thấp nhất trong một tháng là 4,561%, trong bối cảnh các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn và trái phiếu chính phủ.

Đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ tăng giá, trong khi đồng USD giảm so với các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,11%, xuống mức 107,33.

Đồng USD đã ghi nhận mức giảm tuần lớn nhất trong hơn một năm vào tuần trước, do kỳ vọng rằng mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sẽ thấp hơn mức lo ngại trước đây.

Đồng AUD giảm 0,41% so với đồng USD, xuống mức 0,6283 USD.

Các Ngân hàng Trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), sẽ họp vào tuần này.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - sẽ được công bố vào cuối tuần này, trong khi dữ liệu lạm phát từ Đức, Pháp và Nhật Bản cũng sẽ được công bố cùng ngày 31-1.

Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh tăng nhẹ so với đồng bạc xanh và giảm mạnh so với đồng yên, khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn, trước thềm các dữ liệu kinh tế và các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương vào cuối tuần này.

Đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ cũng tăng vọt sau khi cổ phiếu công nghệ lao dốc, trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc những tác động từ việc một công ty khởi nghiệp Trung Quốc tung ra một mô hình trí tuệ nhân tạo mới.