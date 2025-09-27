Tỷ giá USD hôm nay (27-9): Đồng USD giảm nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 98,18.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp so với rổ tiền tệ chủ chốt, sau khi các dữ liệu tiếp tục cho thấy sức bền của kinh tế Mỹ, qua đó có thể làm phức tạp thêm nỗ lực cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đồng bạc xanh mất 0,21% xuống 149,48 yên, song vẫn hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp và giao dịch gần mức cao nhất kể từ ngày 1-8. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,31% lên 1,1701 USD, nhưng vẫn trên đà khép lại tuần giảm, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng giá liên tục trước đó.
Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ, vốn chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế, tăng 0,6% trong tháng 8, cao hơn một chút so với mức dự báo 0,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng 0,3% trong tháng qua, đúng như dự báo, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.
Ông John Velis, chiến lược gia kinh tế vĩ mô khu vực châu Mỹ tại BNY New York nhận định: “Tôi cho rằng rõ ràng là các số liệu kinh tế mạnh mẽ đã làm giảm bớt kỳ vọng thị trường vào việc Fed cắt giảm lãi suất, qua đó thu hẹp chênh lệch lãi suất với các nền kinh tế khác và đẩy đồng USD đi lên”.
“Chúng tôi vẫn cho rằng hoạt động phòng ngừa rủi ro khá mạnh, do vậy vẫn có nhiều giao dịch bán USD kỳ hạn, ngay cả khi tài sản Mỹ, đặc biệt là chứng khoán Mỹ tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại. Dẫu vậy, tuần này ảnh hưởng từ kênh này có phần giảm nhẹ. Tôi nghĩ có thể khẳng định rằng kỳ vọng về chính sách của Fed sẽ quyết định diễn biến đồng USD trong ngắn hạn”, ông Velis cho biết thêm.
Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá 89,8% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, giảm nhẹ so với mức gần 92% cách đây một tuần.
“Đồng USD đã quay lại vùng giao dịch ổn định, rủi ro từ việc đóng trạng thái bán khống ồ ạt cũng giảm nhờ diễn biến vị thế”, các nhà phân tích của Bank of America viết trong một báo cáo gửi nhà đầu tư. “Báo cáo việc làm sắp tới sẽ mang tính then chốt. Hiện có ít câu chuyện hỗ trợ đồng tiền G10 khác trong ngắn hạn”.
Số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy GDP Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 3,8% sau điều chỉnh, vượt dự báo.
Đồng USD giảm 0,23% xuống 0,798 so với franc Thụy Sĩ, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng giá, chấm dứt chuỗi sáu tuần giảm liên tiếp.
|Ảnh minh họa: vneconomy.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 27-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.194 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.985 đồng - 26.403 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.183 đồng
|26.453 đồng
|Vietinbank
|26.050 đồng
|26.453 đồng
|BIDV
|26.216 đồng
|26.453 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.921 đồng - 30.860 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.017 đồng
|31.600 đồng
|Vietinbank
|29.992 đồng
|31.702 đồng
|BIDV
|30.473 đồng
|31.571 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|170,24 đồng
|181,05 đồng
|Vietinbank
|172,29 đồng
|181,99 đồng
|BIDV
|173,52 đồng
|180,33 đồng
HUYỀN TRANG