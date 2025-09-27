Tỷ giá USD hôm nay (27-9): Đồng USD giảm nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 98,18.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp so với rổ tiền tệ chủ chốt, sau khi các dữ liệu tiếp tục cho thấy sức bền của kinh tế Mỹ, qua đó có thể làm phức tạp thêm nỗ lực cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng bạc xanh mất 0,21% xuống 149,48 yên, song vẫn hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp và giao dịch gần mức cao nhất kể từ ngày 1-8. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,31% lên 1,1701 USD, nhưng vẫn trên đà khép lại tuần giảm, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng giá liên tục trước đó.

Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ, vốn chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế, tăng 0,6% trong tháng 8, cao hơn một chút so với mức dự báo 0,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng 0,3% trong tháng qua, đúng như dự báo, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.