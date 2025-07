Tỷ giá USD hôm nay (27-7): Đồng USD trải qua một đợt giảm giá rõ rệt

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD đối mặt áp lực giảm chung, khi tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản và EU gây bất định.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Ngày 22-7, đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, phù hợp với đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý cho sự bất ổn trên thị trường khi hạn chót đàm phán thuế quan với Mỹ đang đến gần.

Sang ngày 23-7, đồng USD tiếp tục giảm, trong khi đồng yên là một trong những đồng tiền chính tăng mạnh so với đồng bạc xanh, khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán trước hạn chót ngày 1-8, thời điểm có thể dẫn đến việc áp thuế cao đối với hàng hóa từ các đối tác thương mại của Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận. Đồng USD giảm 0,5% xuống còn 146,54 yên, sau khi giảm hơn 1% vào thứ Hai do ảnh hưởng từ cuộc bầu cử cuối tuần và kỳ nghỉ lễ.

Đến ngày 24-7, đồng USD tăng giá so với franc Thụy Sĩ và đồng EUR, nhưng lại suy yếu so với yên Nhật, do tâm lý tích cực từ thỏa thuận thương mại mới của Mỹ bị lấn át bởi những bất ổn chính trị xoay quanh tương lai của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã công bố một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, trong đó giảm thuế nhập khẩu ô tô từ nước này xuống còn 15% để đổi lấy gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ. Đây là thỏa thuận quan trọng nhất trong số các thỏa thuận mà ông Trump đã ký kể từ khi áp đặt các mức thuế toàn cầu quy mô lớn vào tháng Tư.

Tới ngày 25-7, đồng USD tăng nhẹ sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất, thị trường dồn sự chú ý vào thuế quan và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD tăng 0,27% so với đồng yên, lên 146,88 yên, sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần là 145,86 yên.

Ngày 26-7, đồng USD tiếp tục tăng trở lại, được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế khả quan cho thấy Fed có thể chưa vội nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất. Đồng thời, tiến triển rõ ràng hơn trong đàm phán thuế quan đã phần nào xoa dịu tâm lý bất ổn trên thị trường.

Như vậy, trong tuần qua, đồng USD đã trải qua một đợt giảm giá rõ rệt, chỉ có một đợt phục hồi nhỏ vào cuối tuần nhưng không đủ bù lại toàn bộ mức giảm vừa qua.

Ảnh minh họa: TTXVN

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 27-7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.164 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 23.956 đồng - 26.372 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.930 đồng

26.320 đồng

Vietinbank

25.820 đồng

26.330 đồng

BIDV

25.950 đồng

26.310 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 28.106 đồng - 31.065 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.892 đồng

31.468 đồng

Vietinbank

29.792 đồng

31.502 đồng

BIDV

30.295 đồng

31.540 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 162 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

170,63 đồng

181,47 đồng

Vietinbank

172,84 đồng

182,54 đồng

BIDV

174,63 đồng

182,37 đồng



HUYỀN TRANG