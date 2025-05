Tỷ giá USD hôm nay (27-5): Đồng USD tiếp tục trượt khỏi mốc 99

Trong khi đó, đồng EUR đạt mức cao nhất trong một tháng so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế 50% đối với các lô hàng của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1-6, trước khi đạt được một thỏa thuận tốt hơn.

Đồng USD tiếp tục giảm so với nhiều loại tiền tệ khác sau các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế toàn diện.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18%, xuống mức 99,83.

"Đồng tiền chung châu Âu có thể trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho đồng USD, đồng tiền dự trữ của thế giới, nếu các chính phủ có thể củng cố cấu trúc tài chính và an ninh của khối", Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phát biểu ngày 26-5 ở Berlin.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,39%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2-2022 và chốt phiên giao dịch tăng 0,15%, đạt mức 1,356 USD.

Đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ trú ẩn an toàn đã giảm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Đồng USD tăng 0,2% so với đồng yên Nhật, đạt mức 142,84 và ổn định so với đồng franc Thụy Sĩ ở mức 0,821 franc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ lùi thời hạn áp mức thuế 50% đối với hàng hóa EU từ 1-6 đến 9-7 để tạo điều kiện đàm phán.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau cuộc gọi ngày 25-5 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đã đề cập rằng “muốn đàm phán nghiêm túc”, theo lời kể lại của Tổng thống Trump.

Thông báo này, mặc dù đáng khích lệ đối với các nhà đầu tư, nhưng là lời nhắc nhở rõ ràng về việc chính sách thương mại của Mỹ có thể tiếp tục thay đổi đột ngột.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23-5, ông Trump đề xuất áp thuế nhập khẩu 50% với EU, bắt đầu từ ngày 1-6. Ông giải thích rằng EU rất khó đàm phán và cho rằng các cuộc thảo luận đang chẳng đi đến đâu. Mức thuế này cao gấp 2,5 lần mức thuế đối ứng mà Mỹ áp với EU.