Tỷ giá USD hôm nay (27-10): Đồng USD duy trì đà phục hồi?

Tuần trước, đồng USD ghi nhận mức tăng nhẹ, trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới vẫn ảm đạm do các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang Hoa Kỳ bị đóng cửa tiếp tục bế tắc, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có tiến triển rõ ràng, những bất ổn địa chính trị kéo dài quanh xung đột Nga - Ukraine.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Á sắp tới, cuộc gặp được đánh giá có thể tạo dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại và nối lại tiến trình đàm phán đang đình trệ. Đây cũng sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, giới đầu tư tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, sau khi dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy áp lực giá cả đã giảm nhẹ.

Tại châu Âu, các số liệu kinh tế tích cực, do Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố, đã hỗ trợ phần nào cho đồng EUR. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của đồng tiền chung châu Âu vẫn phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát Mỹ, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự báo tăng mạnh hơn, có thể củng cố vị thế của đồng USD trên thị trường quốc tế và khiến cặp EUR/USD khó lấy lại đà phục hồi.

Trái lại, cặp tỷ giá GBP/USD đảo chiều giảm mạnh, do sức mạnh của đồng USD trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn, cùng với những đánh giá thận trọng hơn về triển vọng chính sách lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE).

Tình trạng chính phủ Hoa Kỳ bị đóng cửa tiếp tục gây khó khăn cho việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến thị trường thiếu cơ sở đánh giá chính xác về thực trạng của nền kinh tế Mỹ. Trong bối cảnh đó, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, được xem là tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của đồng USD vẫn còn u ám. Dù Fed có phần giảm bớt sức ép chính trị, song kỳ vọng cắt giảm lãi suất vẫn chiếm ưu thế, trong bối cảnh các rủi ro về thuế quan, nợ công, thương mại và tình trạng đóng cửa chính phủ chưa được giải quyết triệt để. Giới phân tích cho rằng, ngay cả khi đồng USD có phục hồi, đà tăng này khó duy trì bền vững.

Phần lớn các chuyên gia nhận định, thị trường tiền tệ quốc tế nhiều khả năng còn tiếp tục dao động giảm trong ngắn hạn, song mức độ điều chỉnh có thể diễn ra từ từ, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.

Ảnh minh họa: nhadautu.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 27-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.098 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.894 đồng - 26.302 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.082 đồng

26.352 đồng

Vietinbank

25.940 đồng

26.352 đồng

BIDV

26.133 đồng

26.352 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.703 đồng - 30.619 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.750 đồng

31.318 đồng

Vietinbank

29.737 đồng

31.457 đồng

BIDV

30.185 đồng

31.352 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

165,94 đồng

176,48 đồng

Vietinbank

166,67 đồng

178,17 đồng

BIDV

169,11 đồng

176,47 đồng



THÙY ANH