Tỷ giá USD hôm nay (26-9): Đồng USD tăng giá sau dữ liệu kinh tế Mỹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,61%, hiện ở mức 98,47.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền lớn vào ngày thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.
Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 3,8% (đã điều chỉnh tăng), cao hơn mức 3,3% được công bố ban đầu. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó không dự đoán có sự điều chỉnh này.
Đồng USD tăng 0,58%, lên mức 149,77 so với yên Nhật, chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 1-8. Đồng EUR rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần so với đồng USD, giảm 0,66% và giao dịch ở mức 1,1659 USD. Đồng USD đã duy trì ở mức cao hơn nhẹ kể từ khi Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước, đúng như dự đoán.
Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong hai cuộc họp còn lại của năm nay, mặc dù các phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, cho thấy nhiều quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.
“Thực sự, Fed đang đối mặt với vấn đề về tốc độ cắt giảm lãi suất. Thông thường, khi thị trường lao động yếu, người ta sẽ nói đó là do nhu cầu. Và nếu nhu cầu suy yếu, cần thiết phải hạ lãi suất. Nhưng trong trường hợp này, họ phải tính tới khả năng có cú sốc cung tích cực, đồng nghĩa với việc cần thận trọng khi cắt giảm lãi suất”, ông Steve Englander, Trưởng bộ phận Nghiên cứu FX G10 Toàn cầu và Chiến lược Vĩ mô Bắc Mỹ tại Ngân hàng Standard Chartered chi nhánh New York phân tích.
Nhiều quan chức Fed tiếp tục bình luận về quyết định cắt giảm lãi suất tuần trước. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, Jeffrey Schmid, cho rằng động thái cắt giảm là cần thiết để duy trì thị trường việc làm ổn định. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee, nhấn mạnh ông không muốn đẩy mạnh nới lỏng chính sách khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và diễn biến theo hướng bất lợi. Stephen Miran, nhà hoạch định chính sách mới nhất của Fed, tiếp tục thúc giục thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ thị trường lao động.
Đồng USD cũng mở rộng đà tăng so với franc Thụy Sĩ sau khi GDP của Mỹ được công bố và việc Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0, đúng như dự đoán. Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong hai tuần so với franc Thụy Sĩ, tăng từ 0,6% lên 0,8%.
“Trong vài tháng qua, đã có nhiều yếu tố cực kỳ bất lợi đối với đồng USD, song đồng bạc xanh vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể. Và đây ngày càng trở thành chủ đề gây tranh luận sôi nổi trong giới đầu tư”, các chuyên gia phân tích của Barclays viết trong một ghi chú gửi nhà đầu tư.
|Đồng USD tiếp tục tăng. Ảnh: Reuters
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 26-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.191 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.982 đồng - 26.400 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.200 đồng
|26.450 đồng
|Vietinbank
|26.030 đồng
|26.450 đồng
|BIDV
|26.230 đồng
|26.450 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 28.109 đồng - 31.067 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.238 đồng
|31.832 đồng
|Vietinbank
|30.123 đồng
|31.833 đồng
|BIDV
|30.679 đồng
|31.765 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,59 đồng
|182,49 đồng
|Vietinbank
|173,10 đồng
|182,80 đồng
|BIDV
|174,92 đồng
|181,63 đồng
THÙY ANH