Tỷ giá USD hôm nay (26-9): Đồng USD tăng giá sau dữ liệu kinh tế Mỹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,61%, hiện ở mức 98,47.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền lớn vào ngày thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 3,8% (đã điều chỉnh tăng), cao hơn mức 3,3% được công bố ban đầu. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó không dự đoán có sự điều chỉnh này.

Đồng USD tăng 0,58%, lên mức 149,77 so với yên Nhật, chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 1-8. Đồng EUR rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần so với đồng USD, giảm 0,66% và giao dịch ở mức 1,1659 USD. Đồng USD đã duy trì ở mức cao hơn nhẹ kể từ khi Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước, đúng như dự đoán.