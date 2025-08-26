Tỷ giá USD hôm nay (26-8): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,73%, hiện ở mức 98,43.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng giá trở lại so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi lao dốc mạnh vào tuần trước bởi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, vốn đã làm gia tăng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng tới.
Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1634 USD, sau khi chạm đỉnh bốn tuần ở mức 1,1742 USD vào phiên thứ Sáu tuần trước.
Các định chế tài chính lớn như Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank đều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, sau khi ông Powell nhấn mạnh hôm thứ Sáu rằng rủi ro đối với thị trường việc làm Mỹ đang gia tăng, dù ông cũng lưu ý lạm phát vẫn là mối đe dọa.
Ông Matt Weller, giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX nhận định: “Dù ông Powell và các thành viên Fed nhiều khả năng vẫn nghiêng về phương án cắt giảm lãi suất vào tháng tới, nhưng sự kết hợp giữa báo cáo chỉ số PCE lõi trong tuần này, số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào tuần tới và dữ liệu CPI tháng 8 vẫn có thể khiến Fed trì hoãn quyết định, nếu các chỉ số này đồng loạt cho thấy áp lực lạm phát gia tăng và triển vọng việc làm suy yếu”.
“Nói cách khác, giới giao dịch ngoại hối đang nhận ra rằng khả năng hạ lãi suất trong tháng 9 chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu phòng ngừa rủi ro trước kịch bản Fed có thể giữ nguyên lãi suất thêm một tháng nữa, qua đó thúc đẩy sự phục hồi khiêm tốn nhưng khá đồng đều của đồng USD”, ông Matt Weller cho biết thêm.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khả năng 84,3% cho một đợt hạ lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, giảm nhẹ so với mức 84,7% của phiên trước nhưng cao hơn nhiều so với mức 61,9% cách đây một tháng.
So với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, đồng USD đã suy yếu hơn 9% từ đầu năm đến nay. Trong rổ này, EUR là đồng tiền tăng mạnh nhất, với mức tăng hơn 12%.
Ông Samy Chaar, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Lombard Odier, dự báo đồng EUR có thể tiếp tục mạnh lên vùng 1,20-1,22 USD trong 6 đến 12 tháng tới.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 26-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.291 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.077 đồng - 26.550 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.090 đồng
|26.480 đồng
|Vietinbank
|25.965 đồng
|26.505 đồng
|BIDV
|26.120 đồng
|26.480 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.106 đồng - 31.065 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.968 đồng
|31.548 đồng
|Vietinbank
|29.927 đồng
|31.637 đồng
|BIDV
|30.322 đồng
|31.566 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,17 đồng
|183,10 đồng
|Vietinbank
|174,46 đồng
|184,16 đồng
|BIDV
|175,19 đồng
|182,88 đồng
