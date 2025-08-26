Tỷ giá USD hôm nay (26-8): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,73%, hiện ở mức 98,43.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá trở lại so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi lao dốc mạnh vào tuần trước bởi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, vốn đã làm gia tăng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1634 USD, sau khi chạm đỉnh bốn tuần ở mức 1,1742 USD vào phiên thứ Sáu tuần trước.

Các định chế tài chính lớn như Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank đều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, sau khi ông Powell nhấn mạnh hôm thứ Sáu rằng rủi ro đối với thị trường việc làm Mỹ đang gia tăng, dù ông cũng lưu ý lạm phát vẫn là mối đe dọa.