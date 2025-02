Tỷ giá USD hôm nay (26-2): Đồng USD trượt giá vì mối lo ngại tăng trưởng kinh tế

Thị trường bắt đầu tỏ ra quan ngại về tăng trưởng kinh tế của Mỹ và về việc lạm phát đang gia tăng khi thời hạn áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada và Mexico sắp tới gần, dự kiến là vào tuần tới. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về tác động tới thị trường lao động từ những động thái của Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Richmond Tom Barkin cho biết sự bất ổn hiện tại khiến Fed cần phải tỏ ra thận trọng và ông ủng hộ việc tiếp tục chờ đợi và xem xét chính sách của Ngân hàng Trung ương cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%.

Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm 8,9 điểm cơ bản xuống 4,304% sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi là 4,283%.

Ngoài ra, đồng bạc xanh đã giảm 0,44%, xuống mức 149,05 so với đồng yên Nhật và giảm 0,5% xuống 0,892 so với đồng franc Thụy Sĩ. Đồng USD trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng rưỡi là 148,56 so với đồng yên và chạm mức thấp nhất trong 9 tuần là 0,8913 so với đồng franc.

Ngày 25-2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nền kinh tế Mỹ “mong manh” hơn so với những gì chúng ta thấy, đồng thời nhấn mạnh rằng thuế quan là một nguồn thu quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 25-2 rằng chính sách thuế quan đối với Canada và Mexico sẽ được tiến hành theo lịch trình vào tuần tới. Trước đó, trong buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24-2, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thuế nhập khẩu với hàng Canada và Mexico “sẽ có hiệu lực đúng hạn”, bất chấp các nỗ lực siết kiểm soát biên giới, buôn lậu của hai nước này. Mức thuế suất sẽ áp là 25%.