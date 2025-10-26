Tỷ giá USD hôm nay (26-10): Đồng USD dao động trong biên độ hẹp

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,94.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận diễn biến tương đối ổn định do tác động của dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Ngày 21-10, đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống. Đồng yên giảm nhẹ sau khi bà Sanae Takaichi, chính trị gia bảo thủ cứng rắn, gần như chắc chắn trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu quyết định tại Quốc hội. Việc bà Takaichi chuẩn bị lên nắm quyền đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về khả năng mở rộng chi tiêu tài khóa, điều có thể gây áp lực giảm giá lên đồng yên. Đồng USD tăng 0,08%, đạt 150,710 yên.

Sang ngày 22-10, đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa những bất ổn toàn cầu, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi việc đồng yên suy yếu sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, làm dấy lên kỳ vọng rằng chính phủ mới có thể khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn và mở rộng chính sách tài khóa mạnh tay. Đồng yên giảm 0,76% xuống còn 151,895 yên/USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14-10.