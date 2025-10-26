Tỷ giá USD hôm nay (26-10): Đồng USD dao động trong biên độ hẹp

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,94.
Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua
Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận diễn biến tương đối ổn định do tác động của dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Ngày 21-10, đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống. Đồng yên giảm nhẹ sau khi bà Sanae Takaichi, chính trị gia bảo thủ cứng rắn, gần như chắc chắn trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu quyết định tại Quốc hội. Việc bà Takaichi chuẩn bị lên nắm quyền đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về khả năng mở rộng chi tiêu tài khóa, điều có thể gây áp lực giảm giá lên đồng yên. Đồng USD tăng 0,08%, đạt 150,710 yên.
Sang ngày 22-10, đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa những bất ổn toàn cầu, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi việc đồng yên suy yếu sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, làm dấy lên kỳ vọng rằng chính phủ mới có thể khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn và mở rộng chính sách tài khóa mạnh tay. Đồng yên giảm 0,76% xuống còn 151,895 yên/USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14-10.
Đến ngày 23-10, đồng USD tăng nhẹ phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu về việc tổ chức cuộc gặp, cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 3 tuần qua được chấm dứt. Bế tắc này đang khiến nhiệm vụ của Fed trong cuộc họp ngày 29-10 trở nên phức tạp hơn. Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn.
Tới ngày 24-10, đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ vốn bị trì hoãn, dự kiến công bố vào thứ Sáu, đồng thời cân nhắc tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với các công ty dầu mỏ Nga, động thái đã khiến giá dầu bật tăng.
Ngày 25-10, đồng USD gần như đi ngang sau khi giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tuần tới.
Nhìn chung cả tuần, đồng USD dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý dè dặt và triển vọng dài hạn nghiêng về yếu khi thị trường tin rằng Fed sắp bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất.
|Đồng USD dao động trong biên độ hẹp. Ảnh minh họa: cafef.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 26-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.098 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.894 đồng - 26.302 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.082 đồng
|26.352 đồng
|Vietinbank
|25.940 đồng
|26.352 đồng
|BIDV
|26.133 đồng
|26.352 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.703 đồng - 30.619 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.750 đồng
|31.318 đồng
|Vietinbank
|29.737 đồng
|31.457 đồng
|BIDV
|30.185 đồng
|31.352 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|165,94 đồng
|176,48 đồng
|Vietinbank
|166,67 đồng
|178,17 đồng
|BIDV
|169,11 đồng
|176,47 đồng
HUYỀN TRANG