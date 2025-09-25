Tỷ giá USD hôm nay (25-9): Đồng USD tăng giá

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,60%, hiện ở mức 97,85.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD đã tăng giá so với đồng yên, franc Thụy Sĩ và EUR trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra lập trường thận trọng về việc nới lỏng chính sách.
Đồng bạc xanh tăng 0,54% lên 0,795 franc Thụy Sĩ, hướng tới chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1734 USD sau khi niềm tin kinh doanh của Đức bất ngờ đi xuống trong tháng 9, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng. Đồng bảng Anh mất 0,58% xuống 1,3443 USD, nhưng gần như đi ngang so với đồng EUR.
Ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street (Boston) nhận định: “Đồng USD nhìn chung mạnh hơn so với hầu hết các đồng tiền thuộc nhóm G10, dù vẫn biến động trong biên độ hẹp”. “Dựa trên dòng vốn và dữ liệu nắm giữ, đồng USD hiện vẫn đang bị định vị thấp trong cộng đồng nhà đầu tư tổ chức, nên tôi cho rằng nó đang bước vào giai đoạn tích lũy, và thực tế là đúng như vậy”, ông Marvin Loh cho biết thêm.
Ông Powell hôm thứ Ba có phát biểu thận trọng, nhấn mạnh Fed cần tiếp tục cân bằng giữa hai rủi ro: Lạm phát cao và thị trường việc làm suy yếu, trong các quyết định lãi suất sắp tới.
Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại hai cuộc họp còn lại trong năm nay và thêm một lần nữa vào quý I năm 2026, phù hợp với định hướng chính sách được công bố sau cuộc họp tuần trước.
Tâm điểm trong tuần này là các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào thứ Sáu, vốn được xem là thước đo quan trọng định hình kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed.
“Chúng ta vẫn đang theo dõi từng dữ liệu một liên quan đến Fed, và đó sẽ là yếu tố dẫn dắt lãi suất cũng như đồng USD, quyết định thị trường nhìn nhận Fed theo hướng cứng rắn hay ôn hòa”, ông Marvin Loh nhận định.
So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,83% lên 148,85 yên, mức cao nhất trong ba tuần, đồng thời chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.
Đô la New Zealand giảm 0,79% xuống còn 0,581 USD sau khi bà Anna Breman, một quan chức ngân hàng trung ương Thụy Điển, được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử cơ quan này.
Đô la Australia mất 0,29% so với USD, còn 0,658 USD, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo, đạt 3%, chỉ chưa đầy một tuần trước thềm cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Australia.
|Ảnh minh họa: vietnamnet.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.186 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.977 đồng - 26.395 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.195 đồng
|26.445 đồng
|Vietinbank
|26.060 đồng
|26.445 đồng
|BIDV
|26.235 đồng
|26.445 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.235 đồng - 31.207 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.385 đồng
|31.987 đồng
|Vietinbank
|30.165 đồng
|31.875 đồng
|BIDV
|30.816 đồng
|31.900 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,56 đồng
|183,51 đồng
|Vietinbank
|173,46 đồng
|183,16 đồng
|BIDV
|176,01 đồng
|182,73 đồng
