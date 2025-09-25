Tỷ giá USD hôm nay (25-9): Đồng USD tăng giá

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,60%, hiện ở mức 97,85.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã tăng giá so với đồng yên, franc Thụy Sĩ và EUR trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra lập trường thận trọng về việc nới lỏng chính sách.

Đồng bạc xanh tăng 0,54% lên 0,795 franc Thụy Sĩ, hướng tới chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1734 USD sau khi niềm tin kinh doanh của Đức bất ngờ đi xuống trong tháng 9, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng. Đồng bảng Anh mất 0,58% xuống 1,3443 USD, nhưng gần như đi ngang so với đồng EUR.

Ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street (Boston) nhận định: “Đồng USD nhìn chung mạnh hơn so với hầu hết các đồng tiền thuộc nhóm G10, dù vẫn biến động trong biên độ hẹp”. “Dựa trên dòng vốn và dữ liệu nắm giữ, đồng USD hiện vẫn đang bị định vị thấp trong cộng đồng nhà đầu tư tổ chức, nên tôi cho rằng nó đang bước vào giai đoạn tích lũy, và thực tế là đúng như vậy”, ông Marvin Loh cho biết thêm.

Ông Powell hôm thứ Ba có phát biểu thận trọng, nhấn mạnh Fed cần tiếp tục cân bằng giữa hai rủi ro: Lạm phát cao và thị trường việc làm suy yếu, trong các quyết định lãi suất sắp tới.